02 декабря 2021

В Курганской области разрешили продать 40 тонн зараженных фруктов

© Служба новостей «URA.RU»
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Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, фрукты, киви
Зараженные щитовкой киви не опасны для человека Фото:

На курганской границе в ноябре обнаружили 40,4 тонн киви, зараженных калифорнийской щитовкой. Фрукты разрешили продавать, так как этот вредитель опасен только для растений. Об этом URA.RU 3 декабря сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«В Курганскую область было ввезено две партии киви (происхождение Иран) общим весом 40,4 т, зараженных калифорнийской щитовкой. В отношении зараженных партий с учетом действующего законодательства и того, что данные карантинные виды щитовок распространяются только с посадочным материалом, принято решение о выпуске продукции в реализацию», — рассказали в пресс-службе.

Месяц назад в регионе выявили 20,4 тонн киви, зараженных калифорнийской щитовкой. Представители Россельхознадзора отметили, что из-за этого вредителя может возникнуть усыхание ветвей и деревьев. Молодые деревья гибнут через 2-3 года после заселения щитовки.

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На курганской границе в ноябре обнаружили 40,4 тонн киви, зараженных калифорнийской щитовкой. Фрукты разрешили продавать, так как этот вредитель опасен только для растений. Об этом URA.RU 3 декабря сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В Курганскую область было ввезено две партии киви (происхождение Иран) общим весом 40,4 т, зараженных калифорнийской щитовкой. В отношении зараженных партий с учетом действующего законодательства и того, что данные карантинные виды щитовок распространяются только с посадочным материалом, принято решение о выпуске продукции в реализацию», — рассказали в пресс-службе. Месяц назад в регионе выявили 20,4 тонн киви, зараженных калифорнийской щитовкой. Представители Россельхознадзора отметили, что из-за этого вредителя может возникнуть усыхание ветвей и деревьев. Молодые деревья гибнут через 2-3 года после заселения щитовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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