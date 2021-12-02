В Курганской области разрешили продать 40 тонн зараженных фруктов

03 декабря 2021 в 15:54 Размер текста - 17 +

Зараженные щитовкой киви не опасны для человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU На курганской границе в ноябре обнаружили 40,4 тонн киви, зараженных калифорнийской щитовкой. Фрукты разрешили продавать, так как этот вредитель опасен только для растений. Об этом URA.RU 3 декабря сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В Курганскую область было ввезено две партии киви (происхождение Иран) общим весом 40,4 т, зараженных калифорнийской щитовкой. В отношении зараженных партий с учетом действующего законодательства и того, что данные карантинные виды щитовок распространяются только с посадочным материалом, принято решение о выпуске продукции в реализацию», — рассказали в пресс-службе. Месяц назад в регионе выявили 20,4 тонн киви, зараженных калифорнийской щитовкой. Представители Россельхознадзора отметили, что из-за этого вредителя может возникнуть усыхание ветвей и деревьев. Молодые деревья гибнут через 2-3 года после заселения щитовки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На курганской границе в ноябре обнаружили 40,4 тонн киви, зараженных калифорнийской щитовкой. Фрукты разрешили продавать, так как этот вредитель опасен только для растений. Об этом URA.RU 3 декабря сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «В Курганскую область было ввезено две партии киви (происхождение Иран) общим весом 40,4 т, зараженных калифорнийской щитовкой. В отношении зараженных партий с учетом действующего законодательства и того, что данные карантинные виды щитовок распространяются только с посадочным материалом, принято решение о выпуске продукции в реализацию», — рассказали в пресс-службе. Месяц назад в регионе выявили 20,4 тонн киви, зараженных калифорнийской щитовкой. Представители Россельхознадзора отметили, что из-за этого вредителя может возникнуть усыхание ветвей и деревьев. Молодые деревья гибнут через 2-3 года после заселения щитовки.