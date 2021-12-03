Челябинец хочет закрыть ипотеку, выиграв в шоу на ТНТ

03 декабря 2021 в 15:56 Размер текста - 17 +

Победитель проекта получит приз три миллиона рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU Челябинский стендап-комик Денис Чепуренко планирует с помощью выигрыша в шоу телеканала ТНТ «Открытый микрофон» закрыть ипотеку. 3 декабря жюри проекта отберет финалистов. В полуфинале юморист из Челябинска затронет темы налогов, чая без сахара и культуры питания. «У нас вся культура питания выстрадана, нам лишь бы сытно, поэтому мы с хлебом все едим. Например макароны, арбуз. Я стесняюсь заказывать устрицы, потому что я их на кусок намажу», — шутит Денис со сцены. Денис не в первый раз участвует в шоу. В 2019 году он уже стал победителем «Открытого микрофона». Как заявил комик членам жюри, весь выигрыш ушел на первоначальный взнос по ипотеке. С помощью второго выигрыша Чепуренко планирует закрыть ипотеку. 3 декабря, члены жюри примут решение — проходит Денис в финал или нет. Начало шоу «Открытый микрофон» — в 22:00 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Челябинск » и в viber-канале « Челябинск », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинский стендап-комик Денис Чепуренко планирует с помощью выигрыша в шоу телеканала ТНТ «Открытый микрофон» закрыть ипотеку. 3 декабря жюри проекта отберет финалистов. В полуфинале юморист из Челябинска затронет темы налогов, чая без сахара и культуры питания. «У нас вся культура питания выстрадана, нам лишь бы сытно, поэтому мы с хлебом все едим. Например макароны, арбуз. Я стесняюсь заказывать устрицы, потому что я их на кусок намажу», — шутит Денис со сцены. Денис не в первый раз участвует в шоу. В 2019 году он уже стал победителем «Открытого микрофона». Как заявил комик членам жюри, весь выигрыш ушел на первоначальный взнос по ипотеке. С помощью второго выигрыша Чепуренко планирует закрыть ипотеку. 3 декабря, члены жюри примут решение — проходит Денис в финал или нет. Начало шоу «Открытый микрофон» — в 22:00 на телеканале ТНТ.