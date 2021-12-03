Челябинец хочет закрыть ипотеку, выиграв в шоу на ТНТ

Челябинский стендап-комик Денис Чепуренко планирует с помощью выигрыша в шоу телеканала ТНТ «Открытый микрофон» закрыть ипотеку. 3 декабря жюри проекта отберет финалистов. В полуфинале юморист из Челябинска затронет темы налогов, чая без сахара и культуры питания.
«У нас вся культура питания выстрадана, нам лишь бы сытно, поэтому мы с хлебом все едим. Например макароны, арбуз. Я стесняюсь заказывать устрицы, потому что я их на кусок намажу», — шутит Денис со сцены.
Денис не в первый раз участвует в шоу. В 2019 году он уже стал победителем «Открытого микрофона». Как заявил комик членам жюри, весь выигрыш ушел на первоначальный взнос по ипотеке. С помощью второго выигрыша Чепуренко планирует закрыть ипотеку.
3 декабря, члены жюри примут решение — проходит Денис в финал или нет. Начало шоу «Открытый микрофон» — в 22:00 на телеканале ТНТ.
Челябинский стендап-комик Денис Чепуренко планирует с помощью выигрыша в шоу телеканала ТНТ «Открытый микрофон» закрыть ипотеку. 3 декабря жюри проекта отберет финалистов. В полуфинале юморист из Челябинска затронет темы налогов, чая без сахара и культуры питания. «У нас вся культура питания выстрадана, нам лишь бы сытно, поэтому мы с хлебом все едим. Например макароны, арбуз. Я стесняюсь заказывать устрицы, потому что я их на кусок намажу», — шутит Денис со сцены. Денис не в первый раз участвует в шоу. В 2019 году он уже стал победителем «Открытого микрофона». Как заявил комик членам жюри, весь выигрыш ушел на первоначальный взнос по ипотеке. С помощью второго выигрыша Чепуренко планирует закрыть ипотеку. 3 декабря, члены жюри примут решение — проходит Денис в финал или нет. Начало шоу «Открытый микрофон» — в 22:00 на телеканале ТНТ.