Челябинец хочет закрыть ипотеку, выиграв в шоу на ТНТ

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Клипарт 7. Нижневартовск, тнт нижневартовск
Победитель проекта получит приз три миллиона рублей Фото:

Челябинский стендап-комик Денис Чепуренко планирует с помощью выигрыша в шоу телеканала ТНТ «Открытый микрофон» закрыть ипотеку. 3 декабря жюри проекта отберет финалистов. В полуфинале юморист из Челябинска затронет темы налогов, чая без сахара и культуры питания.

«У нас вся культура питания выстрадана, нам лишь бы сытно, поэтому мы с хлебом все едим. Например макароны, арбуз. Я стесняюсь заказывать устрицы, потому что я их на кусок намажу», — шутит Денис со сцены.

Денис не в первый раз участвует в шоу. В 2019 году он уже стал победителем «Открытого микрофона». Как заявил комик членам жюри, весь выигрыш ушел на первоначальный взнос по ипотеке. С помощью второго выигрыша Чепуренко планирует закрыть ипотеку.

3 декабря, члены жюри примут решение — проходит Денис в финал или нет. Начало шоу «Открытый микрофон» — в 22:00 на телеканале ТНТ.

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Челябинский стендап-комик Денис Чепуренко планирует с помощью выигрыша в шоу телеканала ТНТ «Открытый микрофон» закрыть ипотеку. 3 декабря жюри проекта отберет финалистов. В полуфинале юморист из Челябинска затронет темы налогов, чая без сахара и культуры питания. «У нас вся культура питания выстрадана, нам лишь бы сытно, поэтому мы с хлебом все едим. Например макароны, арбуз. Я стесняюсь заказывать устрицы, потому что я их на кусок намажу», — шутит Денис со сцены. Денис не в первый раз участвует в шоу. В 2019 году он уже стал победителем «Открытого микрофона». Как заявил комик членам жюри, весь выигрыш ушел на первоначальный взнос по ипотеке. С помощью второго выигрыша Чепуренко планирует закрыть ипотеку. 3 декабря, члены жюри примут решение — проходит Денис в финал или нет. Начало шоу «Открытый микрофон» — в 22:00 на телеканале ТНТ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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