Погибшему главе МЧС Зиничеву установят памятник

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Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, зиничев евгений
Евгений Зиничев скончался 8 сентября Фото:
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Глава МЧС России погиб во время учений

Погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву будут устанавливать памятник в Москве. Об этом сообщил глава комиссии по монументальному искусству Мосгордумы Илья Воскресенский.

«Памятник погибшему главе МЧС Зиничеву могут установить на Кременчугской улице на западе Москвы. Макое решение поддержала комиссия по монументальному искусству», — заявил Воскресенский РИА «Новости».

8 сентября в Красноярском крае трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев с кинорежиссером Александром Мельником. Официальной версией считается, что глава МЧС скончался «во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны, спасая человека». На похороны министра приезжал президент РФ Владимир Путин.

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Погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву будут устанавливать памятник в Москве. Об этом сообщил глава комиссии по монументальному искусству Мосгордумы Илья Воскресенский. «Памятник погибшему главе МЧС Зиничеву могут установить на Кременчугской улице на западе Москвы. Макое решение поддержала комиссия по монументальному искусству», — заявил Воскресенский РИА «Новости». 8 сентября в Красноярском крае трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев с кинорежиссером Александром Мельником. Официальной версией считается, что глава МЧС скончался «во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны, спасая человека». На похороны министра приезжал президент РФ Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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