Погибшему главе МЧС Зиничеву установят памятник

Погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву будут устанавливать памятник в Москве. Об этом сообщил глава комиссии по монументальному искусству Мосгордумы Илья Воскресенский.
«Памятник погибшему главе МЧС Зиничеву могут установить на Кременчугской улице на западе Москвы. Макое решение поддержала комиссия по монументальному искусству», — заявил Воскресенский РИА «Новости».
8 сентября в Красноярском крае трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев с кинорежиссером Александром Мельником. Официальной версией считается, что глава МЧС скончался «во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны, спасая человека». На похороны министра приезжал президент РФ Владимир Путин.
Погибшему главе МЧС Евгению Зиничеву будут устанавливать памятник в Москве. Об этом сообщил глава комиссии по монументальному искусству Мосгордумы Илья Воскресенский. «Памятник погибшему главе МЧС Зиничеву могут установить на Кременчугской улице на западе Москвы. Макое решение поддержала комиссия по монументальному искусству», — заявил Воскресенский РИА «Новости». 8 сентября в Красноярском крае трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев с кинорежиссером Александром Мельником. Официальной версией считается, что глава МЧС скончался «во время проведения межведомственных учений по защите Арктической зоны, спасая человека». На похороны министра приезжал президент РФ Владимир Путин.