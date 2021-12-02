Избранный мэр Нижневартовска сделал первое заявление

03 декабря 2021 в 17:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Кощенко на посту мэра Нижневартовска намерен всерьез заняться молодежной политикой Фото: Катерина Абдулова новость из сюжета Смена власти в Нижневартовске Администрация Нижневартовска сохранит преемственность в вопросах управления городом и сделает особый акцент на развитие молодежной политики. Об этом на пресс-подходе заявил избранный глава города Дмитрий Кощенко, передает корреспондент URA.RU. «Я еще не осознал то решение, которое приняла дума. Конечно, мы сознательно шли на этот шаг, потому что нам нужно дальше двигаться, развивать город, делать его комфортным для жителей. В первую очередь мы будем развивать молодежную политику. Это тренд на уровне РФ. А раньше этому направлению уделялось мало внимания. В целом мы будем продолжать то, что уже начали, развивая все то, что было сделано», — рассказал Кощенко. Ранее URA.RU сообщало. что Кощенко единогласно был избран главой Нижневартовска на заседании городской думы. С мая он исполнял обязанности мэра после того, как прежний градоначальник Василий Тихонов ушел в отставку. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Администрация Нижневартовска сохранит преемственность в вопросах управления городом и сделает особый акцент на развитие молодежной политики. Об этом на пресс-подходе заявил избранный глава города Дмитрий Кощенко, передает корреспондент URA.RU. «Я еще не осознал то решение, которое приняла дума. Конечно, мы сознательно шли на этот шаг, потому что нам нужно дальше двигаться, развивать город, делать его комфортным для жителей. В первую очередь мы будем развивать молодежную политику. Это тренд на уровне РФ. А раньше этому направлению уделялось мало внимания. В целом мы будем продолжать то, что уже начали, развивая все то, что было сделано», — рассказал Кощенко. Ранее URA.RU сообщало. что Кощенко единогласно был избран главой Нижневартовска на заседании городской думы. С мая он исполнял обязанности мэра после того, как прежний градоначальник Василий Тихонов ушел в отставку.