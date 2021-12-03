Иммунолог объяснила опасность вакцинации от COVID при простуде

03 декабря 2021 в 17:13 Размер текста - 17 +

Вакцинация при простуде может привести к негативным последствиям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Вакцинация, в частности от COVID-19, во время простуды, или после контакты с больным может привести к обострению хронических, скрытых заболеваний и гипериммунной реакции. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. «В острый период в принципе нельзя делать никаких прививок, ни только от COVID-19, потому что мы не знаем, могут они синергировать (усилить, — прим. URA.RU), или наоборот сантагонизировать (бороться) друг с другом, поэтому может ухудшиться состояние, не выработаться иммунитет на данную прививку», — объяснила Зоя Скорпилева. По словам иммунолога, вакцинацию нельзя проводить, даже если был контакт с больным. «Вакцинацию нельзя проходить, даже если вы были в контакте с больным, потому что вы можете находиться в инкубационном периоде, и на фоне прививки заболевание может начать протекать гораздо тяжелее, могут возникнуть какие-то осложнения, активизироваться какие-то хронические заболевания или скрытые патологии, о которых вы не подозревали и которые никогда бы не возникли, также может произойти гипериммуная реакция. Поэтому нужно подождать хотя бы две недели, поправиться и привиться», — добавила Скорпилева. С ней согласилась врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Не только к прививке от коронавируса, но и к любой прививке противопоказание — наличие температуры, наличие острого респираторного заболевания. Человек уже болеет, тут можно даже добиться вообще цитокинового шторма. Когда делается прививка, обостряется иммунный ответ, а при дополнительном воспалении он будет не такой сильный, так как иммунитет занят тем, что борется с другим вирусом. Прививаться от COVID нужно, когда ты относительно здоров», — пояснила Алексеева. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Вакцинация, в частности от COVID-19, во время простуды, или после контакты с больным может привести к обострению хронических, скрытых заболеваний и гипериммунной реакции. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Зоя Скорпилева. «В острый период в принципе нельзя делать никаких прививок, ни только от COVID-19, потому что мы не знаем, могут они синергировать (усилить, — прим. URA.RU), или наоборот сантагонизировать (бороться) друг с другом, поэтому может ухудшиться состояние, не выработаться иммунитет на данную прививку», — объяснила Зоя Скорпилева. По словам иммунолога, вакцинацию нельзя проводить, даже если был контакт с больным. «Вакцинацию нельзя проходить, даже если вы были в контакте с больным, потому что вы можете находиться в инкубационном периоде, и на фоне прививки заболевание может начать протекать гораздо тяжелее, могут возникнуть какие-то осложнения, активизироваться какие-то хронические заболевания или скрытые патологии, о которых вы не подозревали и которые никогда бы не возникли, также может произойти гипериммуная реакция. Поэтому нужно подождать хотя бы две недели, поправиться и привиться», — добавила Скорпилева. С ней согласилась врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева. «Не только к прививке от коронавируса, но и к любой прививке противопоказание — наличие температуры, наличие острого респираторного заболевания. Человек уже болеет, тут можно даже добиться вообще цитокинового шторма. Когда делается прививка, обостряется иммунный ответ, а при дополнительном воспалении он будет не такой сильный, так как иммунитет занят тем, что борется с другим вирусом. Прививаться от COVID нужно, когда ты относительно здоров», — пояснила Алексеева.