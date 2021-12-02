Жители ХМАО ищут виновных в огромных счетах за коммуналку

03 декабря 2021 в 18:07 Размер текста - 17 +

В Урае жители жалуются на цены за тепловую энергию, выросшую в два раза Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Урая жалуются на счета за тепловую энергию, выросшие за месяц практически в два раза. При этом собственники указывают на то, что в ноябре не было морозов. В связи с этим депутаты готовят коллективное обращение в прокуратуру. Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин. «Готовится коллективная жалоба от жителей Урая в полицию и прокуратуру на руководство акционерного общества „Урайтеплоэнергия“ в лице генерального директора Валерия Васиновича и совет директоров. У некоторых за месяц разница в цене выросла в два раза. Это при том, что в ноябре вообще не было морозов. По семь тысяч рублей отдают жители в квартирах на 30 квадратных метров», — сказал Насибуллин. «Урайтеплоэнергия» является крупнейшим коммунальным предприятием города, а 75% акций компании принадлежит муниципалитету. В администрации Урая корреспонденту агентства ответили, что жалобы от жителей на высокие платежи за тепло и «перетоп» в ноябре в администрацию не поступали. «В случае поступления жалоб по каждой всегда проводятся проверки. Перерасчет за коммунальные услуги осуществляется согласно постановлению правительства РФ №354, при наличии соответствующих оснований», — ответили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО утвердили рост тарифов на коммунальные услуги на 2022 год. В среднем по региону услуги за ЖКХ могут увеличиться на 3,4% с 1 июля следующего года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Урая жалуются на счета за тепловую энергию, выросшие за месяц практически в два раза. При этом собственники указывают на то, что в ноябре не было морозов. В связи с этим депутаты готовят коллективное обращение в прокуратуру. Об этом URA.RU рассказал депутат городской думы Леонард Насибуллин. «Готовится коллективная жалоба от жителей Урая в полицию и прокуратуру на руководство акционерного общества „Урайтеплоэнергия“ в лице генерального директора Валерия Васиновича и совет директоров. У некоторых за месяц разница в цене выросла в два раза. Это при том, что в ноябре вообще не было морозов. По семь тысяч рублей отдают жители в квартирах на 30 квадратных метров», — сказал Насибуллин. «Урайтеплоэнергия» является крупнейшим коммунальным предприятием города, а 75% акций компании принадлежит муниципалитету. В администрации Урая корреспонденту агентства ответили, что жалобы от жителей на высокие платежи за тепло и «перетоп» в ноябре в администрацию не поступали. «В случае поступления жалоб по каждой всегда проводятся проверки. Перерасчет за коммунальные услуги осуществляется согласно постановлению правительства РФ №354, при наличии соответствующих оснований», — ответили в мэрии. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО утвердили рост тарифов на коммунальные услуги на 2022 год. В среднем по региону услуги за ЖКХ могут увеличиться на 3,4% с 1 июля следующего года.