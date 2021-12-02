Власти ХМАО согласовали рост тарифов на коммунальные услуги

03 декабря 2021 в 15:14 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО утвердили максимальный рост цен за услуги ЖКХ Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ХМАО стоимость услуг за ЖКХ с 1 июля может вырасти в среднем по региону на 3,4%. Индекс изменения платы за коммунальные услуги установило правительство Югры. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте региональных властей. «Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях автономного округа на 2022—2023 годы одобрили члены правительства Югры. В среднем по ХМАО индексы изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 января 2022 года останутся неизменными, с 1 июля увеличатся на 3,4%», — сказано в сообщении властей. При этом власти установили и максимальный индекс изменения цен. Так, с 1 июля следующего года плата за коммунальные услуги не должна вырасти больше чем на 5,4 процента. Несмотря на это в Покачах предлагается повысить индекс платы на 7,1%. По словам главы Покачей Владимира Степура, такое решение позволит решить вопросы модернизации и реконструкции систем водоотведения в городе. В Сургуте также ожидается превышение среднеокружного индекса, там рост составит 4%. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году изменения индекса размера платы также увеличилось на 3,4% в среднем по ХМАО. Тогда максимальный возможный рост оплаты за коммунальные услуги был увеличен на 5,4% для восьми муниципалитетов, находящихся в Белоярском, Октябрьском и Кондинском районах. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В ХМАО стоимость услуг за ЖКХ с 1 июля может вырасти в среднем по региону на 3,4%. Индекс изменения платы за коммунальные услуги установило правительство Югры. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте региональных властей. «Предельные индексы изменения размера платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях автономного округа на 2022—2023 годы одобрили члены правительства Югры. В среднем по ХМАО индексы изменения размера платы за коммунальные услуги с 1 января 2022 года останутся неизменными, с 1 июля увеличатся на 3,4%», — сказано в сообщении властей. При этом власти установили и максимальный индекс изменения цен. Так, с 1 июля следующего года плата за коммунальные услуги не должна вырасти больше чем на 5,4 процента. Несмотря на это в Покачах предлагается повысить индекс платы на 7,1%. По словам главы Покачей Владимира Степура, такое решение позволит решить вопросы модернизации и реконструкции систем водоотведения в городе. В Сургуте также ожидается превышение среднеокружного индекса, там рост составит 4%. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году изменения индекса размера платы также увеличилось на 3,4% в среднем по ХМАО. Тогда максимальный возможный рост оплаты за коммунальные услуги был увеличен на 5,4% для восьми муниципалитетов, находящихся в Белоярском, Октябрьском и Кондинском районах.