Поиски будут проходить в лесу и городе Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Перми объявлен новый сбор на поиски пропавшей студентки Анны Стерляговой. Волонтеры поискового отряда «Регион 59» собираются 4 декабря по адресу ул. Сокольская, 114 в 12:00. Об этом сообщается на странице отряда во «ВКонтакте».

«Сбор на поиск Стерляговой Анны Александровны, 21 год, Кировский район, г. Пермь; Время и место сбора: 04 декабря 2021 года, в 12:00 Ул. Сокольская 114, Кировский район, г. Пермь», — сообщается в группе. Поиск будет проходить в городе и лесу.

Ранее сообщалось о пропаже 21-летней студентке Анны Стерляговой. Девушка ушла из дома 28 ноября и не вернулась домой. На девушке были: темно-серый пуховик, серая вязаная шапка, черные ботинки и серый шарф. Приметы девушки: карие глаза, рост 176 см, худощавое телосложение и темно-русые волосы.

Уточнялось, что девушка была расстроена из-за смерти родственника и перед уходом она ни с кем не ссорилась. Уйдя из дома, девушка не взяла ни телефон, ни документы.

Анна Стерлигова Поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших» Пермь «ВКонтакте»