02 декабря 2021

Свердловские власти сделали заявление о QR-кодах в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Первое заседание Совета по молодежной политике в резиденции полномочного представителя президента РФ в УрФО. Екатеринбург, портрет, креков павел
Павел Креков сообщил, что ситуация с COVID-19 в регионе улучшается Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области пока не принимается решение о введении в общественном транспорте пропускного режима с использованием QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Сегодня мы решение о введении QR-кодов не принимаем», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что свердловские власти тщательно изучили практику введения такой меры в Казани и сделали соответствующие выводы.

Креков подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в регионе улучшается. Заболеваемость значительно снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, добавил замгубернатора.

Ранее сообщалось, что власти региона обсуждают идею ввести жесткую систему QR-кодов в общественном транспорте. Тогда ожидалось, что ограничение начнет действовать с середины декабря, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться. Специалисты из Свердловской области отправлялись в Казань, чтобы посмотреть, как ограничение работает на практике.

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В Свердловской области пока не принимается решение о введении в общественном транспорте пропускного режима с использованием QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков. «Сегодня мы решение о введении QR-кодов не принимаем», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что свердловские власти тщательно изучили практику введения такой меры в Казани и сделали соответствующие выводы. Креков подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в регионе улучшается. Заболеваемость значительно снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, добавил замгубернатора. Ранее сообщалось, что власти региона обсуждают идею ввести жесткую систему QR-кодов в общественном транспорте. Тогда ожидалось, что ограничение начнет действовать с середины декабря, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться. Специалисты из Свердловской области отправлялись в Казань, чтобы посмотреть, как ограничение работает на практике.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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