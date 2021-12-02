Свердловские власти сделали заявление о QR-кодах в транспорте

Павел Креков сообщил, что ситуация с COVID-19 в регионе улучшается Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В Свердловской области пока не принимается решение о введении в общественном транспорте пропускного режима с использованием QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Об этом заявил заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

«Сегодня мы решение о введении QR-кодов не принимаем», — рассказал Креков во время брифинга в социальной сети «ВКонтакте». Он отметил, что свердловские власти тщательно изучили практику введения такой меры в Казани и сделали соответствующие выводы.

Креков подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в регионе улучшается. Заболеваемость значительно снизилась по сравнению с предыдущим месяцем, добавил замгубернатора.

Ранее сообщалось, что власти региона обсуждают идею ввести жесткую систему QR-кодов в общественном транспорте. Тогда ожидалось, что ограничение начнет действовать с середины декабря, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться. Специалисты из Свердловской области отправлялись в Казань, чтобы посмотреть, как ограничение работает на практике.