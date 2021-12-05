Челябинской мясной корпорации грозит штраф от Росприроднадзора

Грязные стоки предприятия «Ромкор» попали в местные реки (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дело о загрязнении питьевого источника Троицка ООО МК «Ромкор» передано в Росприроднадзор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе минэкологии Челябинской области, предприятию грозит крупный штраф.

«Дело о загрязнении питьевого водоснабжения Троицка предприятием „Ромкор“ передано в Росприроднадзор. Уральское управление Росприроднадзора должно рассчитать ущерб, нанесенный окружающей природной среде, а предприятие должно его возместить. „Ромкор“ также должен провести работы по рекультивации загрязненных земель. За нарушение правил охраны водных объектов предприятию также грозит штраф до трехсот тысяч рублей», — заявили в министерстве.

Ранее специалисты минэкологии совместно с жителями и администрацией Троицкого района установили, что сброс жидкости с запахом свиного навоза на почву осуществило ООО «Ромкор». Резкопахнущая жидкость по естественному уклону местности попала в реку Санарка, которая впадает в реку Уй — источник питьевого водоснабжения города Троицка.

Об экологическом ЧП в Троицке ранее заявил губернатор Алексей Текслер. Глава региона заявил о недопустимом повышении уровне аммиака на реке Синарка и обвинил в этом мясоперерабатывающую корпорацию. Редакция URA.RU направила в «Ромкор» официальный запрос, на который компания пообещала ответить позже.