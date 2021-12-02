02 декабря 2021

Суд взыскал с пермского минспорта неустойку за манеж

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Футбольный матч Звезда : Урал 2. Пермь, футбол, стадион, манеж пермь великая
В пользу подрядчика взыскали 15, 6 млн рублей Фото:

С пермского министерства физкультуры и спорта взыскано более 15 млн рублей в пользу московского подрядчика. Компания выполнила часть работ по строительству крытого манежа в Перми, но в ведомстве не стали принимать документы. Об этом сообщается на сайте Пермского арбитражного суда.

«Взыскать с Министерства физической культуры и спорта Пермского края в пользу общества с ограниченной ответственностью „ЭлинАльфа“ неустойку в размере 15 605 908 руб», — сообщается в решении суда. Также минспорта должно выплатить госпошлину в размере 98 тыс. рублей.

Госконтракт с ООО «ЭлинАльфа» на постройку футбольного манежа «Пермь Великая» стоимостью более 1,3 млрд рублей был заключен в июле 2015 года. Стадион планировали приурочить к чемпионату мира по футболу в 2018 году, он должен был стать тренировочной площадкой. В 2016 году подрядчик направил чиновникам отчеты по проделанной работе, но те отказались их рассматривать. Позже в 2017 году компания направила иск в суд с требованием взыскать с минспорта 287,1 млн рублей.

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С пермского министерства физкультуры и спорта взыскано более 15 млн рублей в пользу московского подрядчика. Компания выполнила часть работ по строительству крытого манежа в Перми, но в ведомстве не стали принимать документы. Об этом сообщается на сайте Пермского арбитражного суда. «Взыскать с Министерства физической культуры и спорта Пермского края в пользу общества с ограниченной ответственностью „ЭлинАльфа“ неустойку в размере 15 605 908 руб», — сообщается в решении суда. Также минспорта должно выплатить госпошлину в размере 98 тыс. рублей. Госконтракт с ООО «ЭлинАльфа» на постройку футбольного манежа «Пермь Великая» стоимостью более 1,3 млрд рублей был заключен в июле 2015 года. Стадион планировали приурочить к чемпионату мира по футболу в 2018 году, он должен был стать тренировочной площадкой. В 2016 году подрядчик направил чиновникам отчеты по проделанной работе, но те отказались их рассматривать. Позже в 2017 году компания направила иск в суд с требованием взыскать с минспорта 287,1 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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