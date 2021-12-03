Актриса «Кабачка 13 стульев» отметила одиночество Нины Ургант. «Никогда не видели с ней мужчин»

03 декабря 2021 в 21:19 Размер текста - 17 +

Зоя Зелинская рассказала, что Нина Ургант всегда была одна Фото: Юрий Белинский/ТАСС Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Нина Ургант казалась очень одиноким человеком. Такими воспоминаниями в беседе с URA.RU поделилась актриса театра и кино, известная по роли пани Терезы в юмористической телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев», народная артистка России Зоя Зелинская. «Мы каждую весну приезжали в Ленинград, месяц там жили, Нина очень любила наш театр и всегда приходила на спектакли. Мы дружили с ней. Но мы никогда не видели с ней мужчин, она всегда приходила одна. Я думаю, что она в этом плане не очень удачливая была, было ощущение какого-то одиночества. Поэтому она так замечательно снялась в „Белорусском вокзале“. Анатолий Папанов, с которым у них была совместная работа только в этом фильме, испытывал к ней чувство какого-то глубочайшего уважения. Когда она приходила к нам на спектакли, в которых он играл, он всегда смотрел на нее как-то особенно», — вспомнила Зоя Зелинская. По словам актрисы, Нина Ургант могла сняться в «Кабачке 13 стульев», но из-за внешнего сходства с народной артисткой РСФСР Ольгой Аросевой (пани Моника), ей этого не удалось. «Они были внешне очень похожи с Олей Аросевой. Нина всегда приходила к нам после спектакля за кулисы, смеялась ужасно, говорила: „Вот мне только ‚Кабачка‘ не хватало“. Но Оля была настолько непредсказуемо выразительна, что Нина никогда бы не смогла пребывать в таком качестве, она совершенно другая. Получилась несовместимость человеческая, поэтому не взяли, а так могли бы и были бы счастливы, Нина заняла бы свое место, она бы никого не стала смешить, она была бы трогательная, лирическая, настоящая», — подчеркнула Зелинская. Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря. Ей было 92 года. Актриса снялась в более, чем 50 фильмах. Одной из самых известных работ являлась роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале» режиссера Андрея Смирнова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии СССР Нина Ургант казалась очень одиноким человеком. Такими воспоминаниями в беседе с URA.RU поделилась актриса театра и кино, известная по роли пани Терезы в юмористической телевизионной передаче «Кабачок 13 стульев», народная артистка России Зоя Зелинская. «Мы каждую весну приезжали в Ленинград, месяц там жили, Нина очень любила наш театр и всегда приходила на спектакли. Мы дружили с ней. Но мы никогда не видели с ней мужчин, она всегда приходила одна. Я думаю, что она в этом плане не очень удачливая была, было ощущение какого-то одиночества. Поэтому она так замечательно снялась в „Белорусском вокзале“. Анатолий Папанов, с которым у них была совместная работа только в этом фильме, испытывал к ней чувство какого-то глубочайшего уважения. Когда она приходила к нам на спектакли, в которых он играл, он всегда смотрел на нее как-то особенно», — вспомнила Зоя Зелинская. По словам актрисы, Нина Ургант могла сняться в «Кабачке 13 стульев», но из-за внешнего сходства с народной артисткой РСФСР Ольгой Аросевой (пани Моника), ей этого не удалось. «Они были внешне очень похожи с Олей Аросевой. Нина всегда приходила к нам после спектакля за кулисы, смеялась ужасно, говорила: „Вот мне только ‚Кабачка‘ не хватало“. Но Оля была настолько непредсказуемо выразительна, что Нина никогда бы не смогла пребывать в таком качестве, она совершенно другая. Получилась несовместимость человеческая, поэтому не взяли, а так могли бы и были бы счастливы, Нина заняла бы свое место, она бы никого не стала смешить, она была бы трогательная, лирическая, настоящая», — подчеркнула Зелинская. Нина Ургант ушла из жизни 3 декабря. Ей было 92 года. Актриса снялась в более, чем 50 фильмах. Одной из самых известных работ являлась роль медсестры Раи в «Белорусском вокзале» режиссера Андрея Смирнова.