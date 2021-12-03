Врач рассказал об опасности нового лекарства от постковида

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Психиатр оценил разработку лекарства от одного из последствий COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врач-психиатр высшей категории отдела наркологии НИИ психиатрии Минздрава Виктор Ханыков заявил, что в РФ разработали лекарство от неврологических расстройств. Оно предназначено для переболевших коронавирусом.

«COVID является серьезным фактором стресса, увеличивающим общей уровень тревожности среди россиян. Однако к противотревожным препаратам нужно относиться с осторожностью. Если этот препарат повысит сопротивляемость человека стрессу, то хорошо. Если он будет решать проблему стресса за человека, то это плохо», — передает радио Sputnik слова Ханыкова.

Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал и тестирует новый препарат от тревожности «Авиандр», который, прежде всего, должен помочь переболевшим COVID. После восьми недель приема тревога снижается вдвое.

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Врач-психиатр высшей категории отдела наркологии НИИ психиатрии Минздрава Виктор Ханыков заявил, что в РФ разработали лекарство от неврологических расстройств. Оно предназначено для переболевших коронавирусом. «COVID является серьезным фактором стресса, увеличивающим общей уровень тревожности среди россиян. Однако к противотревожным препаратам нужно относиться с осторожностью. Если этот препарат повысит сопротивляемость человека стрессу, то хорошо. Если он будет решать проблему стресса за человека, то это плохо», — передает радио Sputnik слова Ханыкова. Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал и тестирует новый препарат от тревожности «Авиандр», который, прежде всего, должен помочь переболевшим COVID. После восьми недель приема тревога снижается вдвое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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