Врач рассказал об опасности нового лекарства от постковида

Врач-психиатр высшей категории отдела наркологии НИИ психиатрии Минздрава Виктор Ханыков заявил, что в РФ разработали лекарство от неврологических расстройств. Оно предназначено для переболевших коронавирусом.
«COVID является серьезным фактором стресса, увеличивающим общей уровень тревожности среди россиян. Однако к противотревожным препаратам нужно относиться с осторожностью. Если этот препарат повысит сопротивляемость человека стрессу, то хорошо. Если он будет решать проблему стресса за человека, то это плохо», — передает радио Sputnik слова Ханыкова.
Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал и тестирует новый препарат от тревожности «Авиандр», который, прежде всего, должен помочь переболевшим COVID. После восьми недель приема тревога снижается вдвое.
Врач-психиатр высшей категории отдела наркологии НИИ психиатрии Минздрава Виктор Ханыков заявил, что в РФ разработали лекарство от неврологических расстройств. Оно предназначено для переболевших коронавирусом. «COVID является серьезным фактором стресса, увеличивающим общей уровень тревожности среди россиян. Однако к противотревожным препаратам нужно относиться с осторожностью. Если этот препарат повысит сопротивляемость человека стрессу, то хорошо. Если он будет решать проблему стресса за человека, то это плохо», — передает радио Sputnik слова Ханыкова. Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал и тестирует новый препарат от тревожности «Авиандр», который, прежде всего, должен помочь переболевшим COVID. После восьми недель приема тревога снижается вдвое.