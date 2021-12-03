Врач рассказал об опасности нового лекарства от постковида 03 декабря 2021 в 21:29 Размер текста - 17 + Психиатр оценил разработку лекарства от одного из последствий COVID-19 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Врач-психиатр высшей категории отдела наркологии НИИ психиатрии Минздрава Виктор Ханыков заявил, что в РФ разработали лекарство от неврологических расстройств. Оно предназначено для переболевших коронавирусом. «COVID является серьезным фактором стресса, увеличивающим общей уровень тревожности среди россиян. Однако к противотревожным препаратам нужно относиться с осторожностью. Если этот препарат повысит сопротивляемость человека стрессу, то хорошо. Если он будет решать проблему стресса за человека, то это плохо», — передает радио Sputnik слова Ханыкова. Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал и тестирует новый препарат от тревожности «Авиандр», который, прежде всего, должен помочь переболевшим COVID. После восьми недель приема тревога снижается вдвое. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Врач-психиатр высшей категории отдела наркологии НИИ психиатрии Минздрава Виктор Ханыков заявил, что в РФ разработали лекарство от неврологических расстройств. Оно предназначено для переболевших коронавирусом. «COVID является серьезным фактором стресса, увеличивающим общей уровень тревожности среди россиян. Однако к противотревожным препаратам нужно относиться с осторожностью. Если этот препарат повысит сопротивляемость человека стрессу, то хорошо. Если он будет решать проблему стресса за человека, то это плохо», — передает радио Sputnik слова Ханыкова. Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» разработал и тестирует новый препарат от тревожности «Авиандр», который, прежде всего, должен помочь переболевшим COVID. После восьми недель приема тревога снижается вдвое. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям