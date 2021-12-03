Российские школьники получили гранты от государства

03 декабря 2021 в 21:56 Размер текста - 17 +

В Москве состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» Фото: Размик Закарян © URA.RU В Москве состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». Школьники смогут потратить гранты на реализацию проекта добровольческой направленности. Награды вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Делать добро гораздо приятнее, когда ты понимаешь, что можешь быть кому-то полезным, когда ты видишь радостные глаза человека, которому ты помог. Проект „Добро не уходит на каникулы“ уже превзошел масштабы только летнего времени, я знаю, что многие из вас продолжают то добро, которое вы попробовали», — сказал Сергей Кириенко. Школьники для участия в конкурсе заполняли паспорт своего проекта, где указывали его цель, поставленные задачи и расходы на достижение. Награды в номинации «Проекты, направленные на заботу о животных» получили волонтерский отряд из Москвы, в номинации «Проекты, направленные на оказание помощи ветеранам ВОВ» добровольческий отряд из Красноярска. Победителями конкурса индивидуальных участников стали Данил Аверченко и Аиша Садриева. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, были выделены из федерального бюджета. Российское движение школьников, созданное указом Президента России Владимира Путина в 2015 году, проводит конкурс с 2018 года. В 2021 году он проводился по четырем номинациям и завершился фестивалем «Добро не уходит на каникулы». Он прошел с 29 ноября по 2 декабря. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Москве состоялось награждение победителей Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы». Школьники смогут потратить гранты на реализацию проекта добровольческой направленности. Награды вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. «Делать добро гораздо приятнее, когда ты понимаешь, что можешь быть кому-то полезным, когда ты видишь радостные глаза человека, которому ты помог. Проект „Добро не уходит на каникулы“ уже превзошел масштабы только летнего времени, я знаю, что многие из вас продолжают то добро, которое вы попробовали», — сказал Сергей Кириенко. Школьники для участия в конкурсе заполняли паспорт своего проекта, где указывали его цель, поставленные задачи и расходы на достижение. Награды в номинации «Проекты, направленные на заботу о животных» получили волонтерский отряд из Москвы, в номинации «Проекты, направленные на оказание помощи ветеранам ВОВ» добровольческий отряд из Красноярска. Победителями конкурса индивидуальных участников стали Данил Аверченко и Аиша Садриева. Расходы, связанные с организацией и проведением конкурса, были выделены из федерального бюджета. Российское движение школьников, созданное указом Президента России Владимира Путина в 2015 году, проводит конкурс с 2018 года. В 2021 году он проводился по четырем номинациям и завершился фестивалем «Добро не уходит на каникулы». Он прошел с 29 ноября по 2 декабря.