Истребители РФ не дали самолетам США пересечь границу России 04 декабря 2021 в 00:47 Размер текста - 17 + Самолеты США находились вблизи границ РФ Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Российские истребители засекли самолеты-разведчики США над Черным морем и сопроводили их, чтобы не допустить пересечение границы РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 „Артемис“ сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — пояснили в ведомстве РИА «Новости». Чтобы не допустить нарушения государственных границ в воздух были подняты российские истребители Су-27 и Су-30, сообщили в Национальном центре управления обороной. После разворота самолетов США от границ РФ, истребители вернулись на место базирования. Нарушения границ зафиксировано не было, отмети в ведомстве. Ранее в МИД РФ заявили о десятках самолетов НАТО у российских границ. В ведомстве сообщили, что еженедельно у границ РФ фиксируют свыше 50 самолетов НАТО. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Российские истребители засекли самолеты-разведчики США над Черным морем и сопроводили их, чтобы не допустить пересечение границы РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 „Артемис“ сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — пояснили в ведомстве РИА «Новости». Чтобы не допустить нарушения государственных границ в воздух были подняты российские истребители Су-27 и Су-30, сообщили в Национальном центре управления обороной. После разворота самолетов США от границ РФ, истребители вернулись на место базирования. Нарушения границ зафиксировано не было, отмети в ведомстве. Ранее в МИД РФ заявили о десятках самолетов НАТО у российских границ. В ведомстве сообщили, что еженедельно у границ РФ фиксируют свыше 50 самолетов НАТО. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям