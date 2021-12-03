03 декабря 2021

Истребители РФ не дали самолетам США пересечь границу России

© Служба новостей «URA.RU»
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Самолеты в Большом Савино. Пермь, миг-31, истребитель, самолет
Самолеты США находились вблизи границ РФ Фото:

Российские истребители засекли самолеты-разведчики США над Черным морем и сопроводили их, чтобы не допустить пересечение границы РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

«Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 „Артемис“ сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — пояснили в ведомстве РИА «Новости». Чтобы не допустить нарушения государственных границ в воздух были подняты российские истребители Су-27 и Су-30, сообщили в Национальном центре управления обороной.

После разворота самолетов США от границ РФ, истребители вернулись на место базирования. Нарушения границ зафиксировано не было, отмети в ведомстве.

Ранее в МИД РФ заявили о десятках самолетов НАТО у российских границ. В ведомстве сообщили, что еженедельно у границ РФ фиксируют свыше 50 самолетов НАТО.

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Российские истребители засекли самолеты-разведчики США над Черным морем и сопроводили их, чтобы не допустить пересечение границы РФ. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной. «Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет разведки и целеуказания CL-600 „Артемис“ сухопутных войск США и сопроводили их над акваторией Черного моря», — пояснили в ведомстве РИА «Новости». Чтобы не допустить нарушения государственных границ в воздух были подняты российские истребители Су-27 и Су-30, сообщили в Национальном центре управления обороной. После разворота самолетов США от границ РФ, истребители вернулись на место базирования. Нарушения границ зафиксировано не было, отмети в ведомстве. Ранее в МИД РФ заявили о десятках самолетов НАТО у российских границ. В ведомстве сообщили, что еженедельно у границ РФ фиксируют свыше 50 самолетов НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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