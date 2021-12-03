Советник Ельцина назвал условия ухода Путина с поста президента

04 декабря 2021 в 02:30 Размер текста - 17 +

Советник Ельцина рассказал, при каком условии Путин передаст власть преемнику Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин передаст власть своему преемнику только в том случае, если страна будет в безопасном и стабильном состоянии. Об этом заявил политолог, советник первого президента РФ Бориса Ельцина по политическим вопросам Сергей Станкевич. Ранее Путин заявил, что пока не решил, будет ли избираться на новый президентский срок в 2024 году. Однако он напомнил, что согласно обновленной Конституции, имеет на это право. «Месседж Путина — именно сдерживающий. Окончательное решение не принято. Увижу, что страна в безопасном и стабильном состоянии, возможно, инициирую управляемый транзит, поддержу преемника. Возникнут серьезные риски, исходящие изнутри или извне, подумаю о дальнейшей работе в политике», — передает слова Станкевича Telegram-канал «Незыгарь». Он отметил, что нейтрализовать какие-то враждебные сценарии, построенные на его якобы неизбежном уходе или сознательной консервации режима. Руководитель агентства политического консультирования «Игнатов консалтинг» Алексей Игнатов считает, что Путин действует абсолютно верно, не говоря о своих планах относительно 2024 года. «Он оставляет себе пространство для маневра и держит систему в своих руках. Сейчас любое его заявление — будет он баллотироваться или нет в 2024 году — может спровоцировать ответные действия и волну хаоса. Откажется — все высшие чиновники бросят работу и начнут „гонку преемников“, скажет, что пойдет — начнется волна внешнего давления, мол, нельзя это, нелегитимно», — заявил Игнатов. По его словам, решение будет озвучено «в самый подходящий момент». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин передаст власть своему преемнику только в том случае, если страна будет в безопасном и стабильном состоянии. Об этом заявил политолог, советник первого президента РФ Бориса Ельцина по политическим вопросам Сергей Станкевич. Ранее Путин заявил, что пока не решил, будет ли избираться на новый президентский срок в 2024 году. Однако он напомнил, что согласно обновленной Конституции, имеет на это право. «Месседж Путина — именно сдерживающий. Окончательное решение не принято. Увижу, что страна в безопасном и стабильном состоянии, возможно, инициирую управляемый транзит, поддержу преемника. Возникнут серьезные риски, исходящие изнутри или извне, подумаю о дальнейшей работе в политике», — передает слова Станкевича Telegram-канал «Незыгарь». Он отметил, что нейтрализовать какие-то враждебные сценарии, построенные на его якобы неизбежном уходе или сознательной консервации режима. Руководитель агентства политического консультирования «Игнатов консалтинг» Алексей Игнатов считает, что Путин действует абсолютно верно, не говоря о своих планах относительно 2024 года. «Он оставляет себе пространство для маневра и держит систему в своих руках. Сейчас любое его заявление — будет он баллотироваться или нет в 2024 году — может спровоцировать ответные действия и волну хаоса. Откажется — все высшие чиновники бросят работу и начнут „гонку преемников“, скажет, что пойдет — начнется волна внешнего давления, мол, нельзя это, нелегитимно», — заявил Игнатов. По его словам, решение будет озвучено «в самый подходящий момент».