Жириновский рассказал о преемнике Путина

04 декабря 2021 в 03:26 Размер текста - 17 +

Жириновский допустил, что Путин выдвинет своего преемника на выборах Фото: Владимир Андреев © URA.RU Преемником президента России Владимира Путина может стать только опытный человек, хорошо знающий всю «политическую кухню» России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Путин вполне может выдвинуть на президентских выборах своего преемника, если тот будет подготовлен. «Здесь нельзя молодого, допустим, 40 лет, отличный экономист или юрист. Он ничего не знает. Это какая кухня политическая! Я 32 года на этом месте. Ну, придет молодой вместо меня. Но он же ничего не знает, он страну не объезжал, мир не объезжал, ни с кем не встречался. Это же нужно всю кухню знать», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». Политик сравнил президента с хирургом. «Вы ляжете на стол к молодому хирургу, который в прошлом году окончил вуз? Нет, вы пойдете к хирургу, который сделал тысячу операций, вы понимаете, что нужен опытный хирург», — подытожил Жириновский. Ранее Путин заявил, что пока не решил, будет ли избираться на новый президентский срок в 2024 году. Однако он напомнил, что согласно обновленной Конституции, имеет на это право. По мнению советника первого президента РФ Бориса Ельцина по политическим вопросам Сергея Станкевича, Путин передаст свою власть преемнику только в том случае, если страна будет в безопасном и стабильном состоянии. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Преемником президента России Владимира Путина может стать только опытный человек, хорошо знающий всю «политическую кухню» России. Об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, Путин вполне может выдвинуть на президентских выборах своего преемника, если тот будет подготовлен. «Здесь нельзя молодого, допустим, 40 лет, отличный экономист или юрист. Он ничего не знает. Это какая кухня политическая! Я 32 года на этом месте. Ну, придет молодой вместо меня. Но он же ничего не знает, он страну не объезжал, мир не объезжал, ни с кем не встречался. Это же нужно всю кухню знать», — заявил Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда». Политик сравнил президента с хирургом. «Вы ляжете на стол к молодому хирургу, который в прошлом году окончил вуз? Нет, вы пойдете к хирургу, который сделал тысячу операций, вы понимаете, что нужен опытный хирург», — подытожил Жириновский. Ранее Путин заявил, что пока не решил, будет ли избираться на новый президентский срок в 2024 году. Однако он напомнил, что согласно обновленной Конституции, имеет на это право. По мнению советника первого президента РФ Бориса Ельцина по политическим вопросам Сергея Станкевича, Путин передаст свою власть преемнику только в том случае, если страна будет в безопасном и стабильном состоянии.