Ургант высмеял депутата Кургана, делавшего отчеты в «Фотошопе»

04 декабря 2021 в 05:47 Размер текста - 17 +

Ургант предложил нарисовать нимб над головой Исламова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Телеведущий Иван Ургант высмеял депутата гордумы Кургана Артема Исламова в эфире «Первого канала». Поводом стали фотографии, которые народный избранник опубликовал в своих соцсетях. Ранее сообщалось, что Исламов в своих аккаунтах к постам с отчетами о работе прикрепил фотографии, отредактированные с помощью «Фотошопа». Это заметили горожане и высказали свое возмущение в соцсетях. А сам курганский депутат стал героем мемов. Ургант показал фотографии Исламова и спросил у своего соведущего Дмитрия Хрусталева, как он считает, есть ли на снимках «Фотошоп». «Ты имеешь в виду вставлен ли он туда или он правда там стоял?» — спросил Хрусталев. «Такое ощущение, что ты задаешь вопрос про курганскую думу», — пошутил Ургант. Чтобы пользователи соцсетей поверили, Ургант предложил доработать фото. Он показал свой вариант снимка, где над головой Исламова сияет нимб. «Вот это уже депутат», — добавил телеведущий. Ургант пошутил над курганским депутатом Фото: скрин «Вечерний Ургант» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Телеведущий Иван Ургант высмеял депутата гордумы Кургана Артема Исламова в эфире «Первого канала». Поводом стали фотографии, которые народный избранник опубликовал в своих соцсетях. Ранее сообщалось, что Исламов в своих аккаунтах к постам с отчетами о работе прикрепил фотографии, отредактированные с помощью «Фотошопа». Это заметили горожане и высказали свое возмущение в соцсетях. А сам курганский депутат стал героем мемов. Ургант показал фотографии Исламова и спросил у своего соведущего Дмитрия Хрусталева, как он считает, есть ли на снимках «Фотошоп». «Ты имеешь в виду вставлен ли он туда или он правда там стоял?» — спросил Хрусталев. «Такое ощущение, что ты задаешь вопрос про курганскую думу», — пошутил Ургант. Чтобы пользователи соцсетей поверили, Ургант предложил доработать фото. Он показал свой вариант снимка, где над головой Исламова сияет нимб. «Вот это уже депутат», — добавил телеведущий.