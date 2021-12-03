Ургант высмеял депутата Кургана, делавшего отчеты в «Фотошопе»

Телеведущий Иван Ургант высмеял депутата гордумы Кургана Артема Исламова в эфире «Первого канала». Поводом стали фотографии, которые народный избранник опубликовал в своих соцсетях.
Ранее сообщалось, что Исламов в своих аккаунтах к постам с отчетами о работе прикрепил фотографии, отредактированные с помощью «Фотошопа». Это заметили горожане и высказали свое возмущение в соцсетях. А сам курганский депутат стал героем мемов.
Ургант показал фотографии Исламова и спросил у своего соведущего Дмитрия Хрусталева, как он считает, есть ли на снимках «Фотошоп». «Ты имеешь в виду вставлен ли он туда или он правда там стоял?» — спросил Хрусталев. «Такое ощущение, что ты задаешь вопрос про курганскую думу», — пошутил Ургант.
Чтобы пользователи соцсетей поверили, Ургант предложил доработать фото. Он показал свой вариант снимка, где над головой Исламова сияет нимб. «Вот это уже депутат», — добавил телеведущий.
Телеведущий Иван Ургант высмеял депутата гордумы Кургана Артема Исламова в эфире «Первого канала». Поводом стали фотографии, которые народный избранник опубликовал в своих соцсетях. Ранее сообщалось, что Исламов в своих аккаунтах к постам с отчетами о работе прикрепил фотографии, отредактированные с помощью «Фотошопа». Это заметили горожане и высказали свое возмущение в соцсетях. А сам курганский депутат стал героем мемов. Ургант показал фотографии Исламова и спросил у своего соведущего Дмитрия Хрусталева, как он считает, есть ли на снимках «Фотошоп». «Ты имеешь в виду вставлен ли он туда или он правда там стоял?» — спросил Хрусталев. «Такое ощущение, что ты задаешь вопрос про курганскую думу», — пошутил Ургант. Чтобы пользователи соцсетей поверили, Ургант предложил доработать фото. Он показал свой вариант снимка, где над головой Исламова сияет нимб. «Вот это уже депутат», — добавил телеведущий.