03 декабря 2021

Ургант высмеял депутата Кургана, делавшего отчеты в «Фотошопе»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ургант предложил нарисовать нимб над головой Исламова Фото:

Телеведущий Иван Ургант высмеял депутата гордумы Кургана Артема Исламова в эфире «Первого канала». Поводом стали фотографии, которые народный избранник опубликовал в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Исламов в своих аккаунтах к постам с отчетами о работе прикрепил фотографии, отредактированные с помощью «Фотошопа». Это заметили горожане и высказали свое возмущение в соцсетях. А сам курганский депутат стал героем мемов.

Ургант показал фотографии Исламова и спросил у своего соведущего Дмитрия Хрусталева, как он считает, есть ли на снимках «Фотошоп». «Ты имеешь в виду вставлен ли он туда или он правда там стоял?» — спросил Хрусталев. «Такое ощущение, что ты задаешь вопрос про курганскую думу», — пошутил Ургант.

Чтобы пользователи соцсетей поверили, Ургант предложил доработать фото. Он показал свой вариант снимка, где над головой Исламова сияет нимб. «Вот это уже депутат», — добавил телеведущий.

Ургант пошутил над курганским депутатом
Фото:

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Телеведущий Иван Ургант высмеял депутата гордумы Кургана Артема Исламова в эфире «Первого канала». Поводом стали фотографии, которые народный избранник опубликовал в своих соцсетях. Ранее сообщалось, что Исламов в своих аккаунтах к постам с отчетами о работе прикрепил фотографии, отредактированные с помощью «Фотошопа». Это заметили горожане и высказали свое возмущение в соцсетях. А сам курганский депутат стал героем мемов. Ургант показал фотографии Исламова и спросил у своего соведущего Дмитрия Хрусталева, как он считает, есть ли на снимках «Фотошоп». «Ты имеешь в виду вставлен ли он туда или он правда там стоял?» — спросил Хрусталев. «Такое ощущение, что ты задаешь вопрос про курганскую думу», — пошутил Ургант. Чтобы пользователи соцсетей поверили, Ургант предложил доработать фото. Он показал свой вариант снимка, где над головой Исламова сияет нимб. «Вот это уже депутат», — добавил телеведущий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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