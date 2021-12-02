Фотожабы с депутатом Артемом Исламовым сделали подписчики сообщества «Лентач» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользователи соцсетей создали фотожабы с депутатом гордумы Кургана Артемом Исламовым, которого горожане заподозрили в том, что он использовал «Фотошоп» в отчетах в соцсетях. Свои работы пользователи разместили в соцсети «ВКонтакте», часть из которых URA.RU опубликовало в новости.

«Собрали ваши лучшие фотошопы с курганским депутатом. Еще больше — в комментариях», — указано в сообщении, размещенном в группе «Лентач».

В прикрепленных работах пользователи соцсетей, например, поместили Исламова на фотографии с генеральным и первым секретарем ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным, с молодоженами и представили депутата в образе Агента 47 из игры Hitman. «Это их [пользователей] право. Если это их развлекает — пусть делают», — прокомментировал URA.RU появившиеся фотожабы Исламов.

Ранее пользователи соцсетей заметили, что фотографии из двух последних постов, которые были размещены в аккаунтах Исламова, выглядят неестественно. Позже депутат объяснил, что действительно посещал один из объектов и опубликовал фотографии с того места.

Фото Исламова добавили в кадр на место наркома внутренних дел и народного комиссара водного транспорта Николая Ежова, которого убрали с фотографии еще в СССР. Оригинальный кадр является одним из самых известных примеров раннего монтажа фотографий Фото: группа «Лентач», соцсеть «ВКонтакте»

Депутата представили в образе, похожем на внешний вид одного из персонажей серии игр The Elder Scrolls Фото: группа «Лентач», соцсеть «ВКонтакте»

Пользователи поместили изображение депутата в кадр с популярным персонажем фотожаб Свидетелем из Фрязино Фото: группа «Лентач», соцсеть «ВКонтакте»

Депутата представили в образе главного героя аниме «Ванпанчмен» Фото: группа «Лентач», соцсеть «ВКонтакте»

Пользователи представили, что было бы, если бы депутат попал в игру Half-Life Фото: группа «Лентач», соцсеть «ВКонтакте»

Фотографию Исламова пользователи поместили на постер игры Hitman Фото: группа «Лентач», соцсеть «ВКонтакте»