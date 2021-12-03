03 декабря 2021

Байден выразил надежду на долгий разговор с Путиным

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ТАСС , байден джо
Джо Байден намерен провести долгую встречу с Владимиром Путиным Фото:
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Дипломатический скандал: обострение отношений России и США

Президент США Джо Байден намерен провести долгий разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в ходе своей встречи с журналистами.

«Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — передает слова Путина ТАСС.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Байдена может пройти в ближайшее время. В Госдепе США сообщили, что Байден заявит Путину о настрое США на предсказуемые и стабильные отношения с Россией, пишет агентство Nation News.

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Президент США Джо Байден намерен провести долгий разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в ходе своей встречи с журналистами. «Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — передает слова Путина ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Байдена может пройти в ближайшее время. В Госдепе США сообщили, что Байден заявит Путину о настрое США на предсказуемые и стабильные отношения с Россией, пишет агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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