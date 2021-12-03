Байден выразил надежду на долгий разговор с Путиным

Президент США Джо Байден намерен провести долгий разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в ходе своей встречи с журналистами.
«Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — передает слова Путина ТАСС.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Байдена может пройти в ближайшее время. В Госдепе США сообщили, что Байден заявит Путину о настрое США на предсказуемые и стабильные отношения с Россией, пишет агентство Nation News.
Президент США Джо Байден намерен провести долгий разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в ходе своей встречи с журналистами. «Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — передает слова Путина ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Байдена может пройти в ближайшее время. В Госдепе США сообщили, что Байден заявит Путину о настрое США на предсказуемые и стабильные отношения с Россией, пишет агентство Nation News.