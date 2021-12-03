Байден выразил надежду на долгий разговор с Путиным

04 декабря 2021 в 08:01 Размер текста - 17 +

Джо Байден намерен провести долгую встречу с Владимиром Путиным Фото: Matt Slocum AP/TASS новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Президент США Джо Байден намерен провести долгий разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в ходе своей встречи с журналистами. «Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — передает слова Путина ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Байдена может пройти в ближайшее время. В Госдепе США сообщили, что Байден заявит Путину о настрое США на предсказуемые и стабильные отношения с Россией, пишет агентство Nation News. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден намерен провести долгий разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он сообщил в ходе своей встречи с журналистами. «Мы давно знаем о действиях России. Я ожидаю, что у нас будет долгий разговор с Путиным», — передает слова Путина ТАСС. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча Путина и Байдена может пройти в ближайшее время. В Госдепе США сообщили, что Байден заявит Путину о настрое США на предсказуемые и стабильные отношения с Россией, пишет агентство Nation News.