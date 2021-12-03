В Кремле рассказали о встрече Путина и Байдена

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, президент РФ, песков дмитрий, микрофон, путин владимир
Встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в формате видеоконференции, рассказал Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Джо Байденом в ближайшее время, однако точная дата встречи пока не определена. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Точная дата по-прежнему не согласована, ведется работа. Речь идет о видеоконференц-связи. Точного понимания пока нет. Нюансы еще предстоит подтвердить. Необязательно на следующей неделе, может и через неделю. Даты пока не синхронизированы. 7 декабря тоже фигурирует, но фигурируют и другие», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Новость дополнеятся.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Джо Байденом в ближайшее время, однако точная дата встречи пока не определена. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Точная дата по-прежнему не согласована, ведется работа. Речь идет о видеоконференц-связи. Точного понимания пока нет. Нюансы еще предстоит подтвердить. Необязательно на следующей неделе, может и через неделю. Даты пока не синхронизированы. 7 декабря тоже фигурирует, но фигурируют и другие», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU. Новость дополнеятся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...