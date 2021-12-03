В Кремле рассказали о встрече Путина и Байдена

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена пройдет в формате видеоконференции, рассказал Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин встретится со своим американским коллегой Джо Байденом в ближайшее время, однако точная дата встречи пока не определена. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Точная дата по-прежнему не согласована, ведется работа. Речь идет о видеоконференц-связи. Точного понимания пока нет. Нюансы еще предстоит подтвердить. Необязательно на следующей неделе, может и через неделю. Даты пока не синхронизированы. 7 декабря тоже фигурирует, но фигурируют и другие», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

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