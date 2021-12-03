Советник заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова Кирилл Харитонов назначен замдиректора департамента информационной политики региона. Соответствующий указ глава региона Евгений Куйвашев подписал 3 декабря.
«Назначить Харитонова Кирилла Станиславовича на должность заместителя директора департамента информационной политики Свердловской области в порядке перевода из аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области с 6 декабря 2021 года», — сказано в указе губернатора.
В документе также отмечено, что с Харитоновым заключен срочный контракт сроком на год — до 5 декабря 2022 года. Сам Харитонов подтвердил URA.RU, что приступает к работе с 6 декабря. «Мои первые планы и задачи будут понятны на будущей неделе. Буду выполнять поручения руководителя региона, вице-губернатора и руководителя департамента», — поделился он, уточнив, что уже провел предварительную личную встречу с Чемезовым.
Кириллу Харитонову 29 лет. Он родился в Тюменской области, окончил строительный институт Тюменского индустриального университета и Институт государства и права Тюменского государственного университета. Является финалистом конкурса политологов, который проводит АНО «Россия — страна возможностей». В 2012 году работал ведущим специалистом в ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог», спустя год перешел в Фонд поддержки спорта и общественного правопорядка. В 2016 году Харитонов перешел на должность сотрудника аппарата тюменской гордумы, тюменской облдумы. А в 2019 году стал референтом первого зампредседателя тюменской облдумы Андрея Артюхова. С марта 2021 года занимал должность советника замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова.
Советник заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова Кирилл Харитонов назначен замдиректора департамента информационной политики региона. Соответствующий указ глава региона Евгений Куйвашев подписал 3 декабря. «Назначить Харитонова Кирилла Станиславовича на должность заместителя директора департамента информационной политики Свердловской области в порядке перевода из аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области с 6 декабря 2021 года», — сказано в указе губернатора. В документе также отмечено, что с Харитоновым заключен срочный контракт сроком на год — до 5 декабря 2022 года. Сам Харитонов подтвердил URA.RU, что приступает к работе с 6 декабря. «Мои первые планы и задачи будут понятны на будущей неделе. Буду выполнять поручения руководителя региона, вице-губернатора и руководителя департамента», — поделился он, уточнив, что уже провел предварительную личную встречу с Чемезовым. Ранее в рубрике «Свердловские инсайды» URA.RU сообщало, что Чемезов намерен поставить своего человека в департамент информполитики, который станет замом Юлии Хусаиновой, возглавляющей структуру. Должность замглавы ДИП ранее занимала Анастасия Анисимова, которая скончалась в сентябре 2021 года после продолжительной болезни. Кириллу Харитонову 29 лет. Он родился в Тюменской области, окончил строительный институт Тюменского индустриального университета и Институт государства и права Тюменского государственного университета. Является финалистом конкурса политологов, который проводит АНО «Россия — страна возможностей». В 2012 году работал ведущим специалистом в ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог», спустя год перешел в Фонд поддержки спорта и общественного правопорядка. В 2016 году Харитонов перешел на должность сотрудника аппарата тюменской гордумы, тюменской облдумы. А в 2019 году стал референтом первого зампредседателя тюменской облдумы Андрея Артюхова. С марта 2021 года занимал должность советника замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова.