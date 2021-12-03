Советник Олега Чемезова вошел в департамент информполитики свердловского губернатора Фото: Анна Майорова © URA.RU

Советник заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова Кирилл Харитонов назначен замдиректора департамента информационной политики региона. Соответствующий указ глава региона Евгений Куйвашев подписал 3 декабря.

«Назначить Харитонова Кирилла Станиславовича на должность заместителя директора департамента информационной политики Свердловской области в порядке перевода из аппарата губернатора Свердловской области и правительства Свердловской области с 6 декабря 2021 года», — сказано в указе губернатора.

В документе также отмечено, что с Харитоновым заключен срочный контракт сроком на год — до 5 декабря 2022 года. Сам Харитонов подтвердил URA.RU, что приступает к работе с 6 декабря. «Мои первые планы и задачи будут понятны на будущей неделе. Буду выполнять поручения руководителя региона, вице-губернатора и руководителя департамента», — поделился он, уточнив, что уже провел предварительную личную встречу с Чемезовым.

Ранее в рубрике «Свердловские инсайды» URA.RU сообщало, что Чемезов намерен поставить своего человека в департамент информполитики, который станет замом Юлии Хусаиновой, возглавляющей структуру. Должность замглавы ДИП ранее занимала Анастасия Анисимова, которая скончалась в сентябре 2021 года после продолжительной болезни.

Кириллу Харитонову 29 лет. Он родился в Тюменской области, окончил строительный институт Тюменского индустриального университета и Институт государства и права Тюменского государственного университета. Является финалистом конкурса политологов, который проводит АНО «Россия — страна возможностей». В 2012 году работал ведущим специалистом в ГКУ Тюменской области «Управление автомобильных дорог», спустя год перешел в Фонд поддержки спорта и общественного правопорядка. В 2016 году Харитонов перешел на должность сотрудника аппарата тюменской гордумы, тюменской облдумы. А в 2019 году стал референтом первого зампредседателя тюменской облдумы Андрея Артюхова. С марта 2021 года занимал должность советника замгубернатора Свердловской области Олега Чемезова.

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