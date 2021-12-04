Путин обсудил с президентом ЮАР тактику борьбы с омикрон-штаммом

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ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР совместные усилия по борьбе с пандемией Фото:
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Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Лидеры стран обсудили необходимость объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

«Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового омикрон-штамма. Лидеры также обсудили детали подготовки к саммиту Россия — Африка и вопросы торгово-экономического сотрудничества», — сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ ранее поручил разработать план действий для того, чтобы не допустит ьпроникновения омикрон-штамма в Россию. Однако инфекция уже подобралась к границам страны — омикрон-штамм недавно зафиксировали в Финляндии.

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Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Лидеры стран обсудили необходимость объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. «Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового омикрон-штамма. Лидеры также обсудили детали подготовки к саммиту Россия — Африка и вопросы торгово-экономического сотрудничества», — сообщает пресс-служба Кремля. Президент РФ ранее поручил разработать план действий для того, чтобы не допустит ьпроникновения омикрон-штамма в Россию. Однако инфекция уже подобралась к границам страны — омикрон-штамм недавно зафиксировали в Финляндии.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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