Путин обсудил с президентом ЮАР тактику борьбы с омикрон-штаммом

Владимир Путин обсудил с президентом ЮАР совместные усилия по борьбе с пандемией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Лидеры стран обсудили необходимость объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.

«Главы государств условились объединить усилия в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, в особенности в свете выявления нового омикрон-штамма. Лидеры также обсудили детали подготовки к саммиту Россия — Африка и вопросы торгово-экономического сотрудничества», — сообщает пресс-служба Кремля.

Президент РФ ранее поручил разработать план действий для того, чтобы не допустит ьпроникновения омикрон-штамма в Россию. Однако инфекция уже подобралась к границам страны — омикрон-штамм недавно зафиксировали в Финляндии.