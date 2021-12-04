Сын экс-губернатора Хабаровского края найден мертвым

Сына бывшего российского губернатора нашли мертвым в отеле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Хабаровске скончался сын бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Дмитрий. По данным источников, у него были проблемы с сердцем.

«Ишаев скончался в отеле „Парус“ на улице Шевченко. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инфаркт», — передает «Известия» слова источника.

Дмитрий Ишаев окончил Тихоокеанский военно-морской университет (ТОВМУ) во Владивостоке. Являлся совладельцем нескольких компаний.