Сын экс-губернатора Хабаровского края найден мертвым

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Похороны атамана Попова Валерия. Курган, похороны, смерть, захоронение, гроб
Сына бывшего российского губернатора нашли мертвым в отеле Фото:

В Хабаровске скончался сын бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Дмитрий. По данным источников, у него были проблемы с сердцем.

«Ишаев скончался в отеле „Парус“ на улице Шевченко. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инфаркт», — передает «Известия» слова источника.

Дмитрий Ишаев окончил Тихоокеанский военно-морской университет (ТОВМУ) во Владивостоке. Являлся совладельцем нескольких компаний.

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В Хабаровске скончался сын бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Дмитрий. По данным источников, у него были проблемы с сердцем. «Ишаев скончался в отеле „Парус“ на улице Шевченко. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инфаркт», — передает «Известия» слова источника. Дмитрий Ишаев окончил Тихоокеанский военно-морской университет (ТОВМУ) во Владивостоке. Являлся совладельцем нескольких компаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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