Сын экс-губернатора Хабаровского края найден мертвым

В Хабаровске скончался сын бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Дмитрий. По данным источников, у него были проблемы с сердцем.
«Ишаев скончался в отеле „Парус“ на улице Шевченко. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инфаркт», — передает «Известия» слова источника.
Дмитрий Ишаев окончил Тихоокеанский военно-морской университет (ТОВМУ) во Владивостоке. Являлся совладельцем нескольких компаний.
В Хабаровске скончался сын бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Дмитрий. По данным источников, у него были проблемы с сердцем. «Ишаев скончался в отеле „Парус“ на улице Шевченко. На его теле не было обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительным данным, причиной смерти мог стать инфаркт», — передает «Известия» слова источника. Дмитрий Ишаев окончил Тихоокеанский военно-морской университет (ТОВМУ) во Владивостоке. Являлся совладельцем нескольких компаний.