Греф заявил о трансформации России в ближайшие 10 лет

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Послание президента. Москва, греф герман, портрет
Герман Греф заявил, что Россия будет одним из самых привлекательных рынков в мире Фото:

Россия в ближайшие десятилетия будет одним из самых привлекательных рынков в мире в соотношении риск-прибыль, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, причиной этому послужила политика властей, благодаря которой в стране жестко поддерживается макроэкономическая стабильность.

«России предстоит очень серьезная трансформация, но она же открывает огромные возможности. Мне кажется, что в соотношении риск-прибыль в ближайшие десятилетия страна будет одним из самых привлекательных рынков в мире. Не думаю, что правительство России отступит в ближайшее время от поддержания очень жесткой макроэкономической стабильности», — передает «Прайм» слова Грефа.

Глава Сбербанка также уточнил, что РФ открывает для инвесторов колоссальные возможности. «Особый интерес представляют сельское хозяйство, транспортная логистика, высокотехнологичный сектор. Также пока сохраняется возможность инвестиций в традиционные сектора энергетики», — подытожил он.

Ранее глава банка заявил, что подтолкнуть россиян к формированию пенсионных сбережений помогут налоговые стимулы. По его мнению, в стране требуется провести реформу пенсионного законодательства, чтобы негосударственные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные программы, уточняет MK.RU. По словам главы Сбербанка, под заморозку пенсионных накоплений попали порядка 6 триллионов рублей, передает «Федеральное агентство новостей».

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Россия в ближайшие десятилетия будет одним из самых привлекательных рынков в мире в соотношении риск-прибыль, считает глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, причиной этому послужила политика властей, благодаря которой в стране жестко поддерживается макроэкономическая стабильность. «России предстоит очень серьезная трансформация, но она же открывает огромные возможности. Мне кажется, что в соотношении риск-прибыль в ближайшие десятилетия страна будет одним из самых привлекательных рынков в мире. Не думаю, что правительство России отступит в ближайшее время от поддержания очень жесткой макроэкономической стабильности», — передает «Прайм» слова Грефа. Глава Сбербанка также уточнил, что РФ открывает для инвесторов колоссальные возможности. «Особый интерес представляют сельское хозяйство, транспортная логистика, высокотехнологичный сектор. Также пока сохраняется возможность инвестиций в традиционные сектора энергетики», — подытожил он. Ранее глава банка заявил, что подтолкнуть россиян к формированию пенсионных сбережений помогут налоговые стимулы. По его мнению, в стране требуется провести реформу пенсионного законодательства, чтобы негосударственные фонды могли предлагать своим клиентам конкурентные программы, уточняет MK.RU. По словам главы Сбербанка, под заморозку пенсионных накоплений попали порядка 6 триллионов рублей, передает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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