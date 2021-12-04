В Госдуме заинтересовались новым альбомом Оксимирона

04 декабря 2021 в 22:39 Размер текста - 17 +

Oxxxymiron выпустил альбом «Красота и уродство» 1 декабря Фото: Владимир Андреев Творчество рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) напоминает поэзию Серебряного века. Так российская актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко отреагировала на новый альбом артиста «Красота и уродство», который вышел 1 декабря. «Он, конечно молодец, потому что у него хороший литературный язык. Я вдруг, знаете, вспомнила поэзию начала XX века и тех, кто тогда писал — Семен Кирсанов, Хлебников, и даже ранний Маяковский. Только они не догадались под музыку это делать», — поделилась Драпеко с «Пятым каналом». Звезда фильма «А зори здесь тихие» объяснила сходство Oxxxymiron с поэтами Серебряного века тем, что все они отличаются авангардностью, бунтарством и смелыми образами. Драпеко заключила, что Oxxxymiron талантлив, в отличие от «ужасного фрика» Алишера Моргенштерна. Альбом «Красота и уродство» Оксимирон выпустил 1 декабря на музыкальных стриминговых площадках. Прошлый крупный релиз артиста состоялся в 2015 году. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Творчество рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) напоминает поэзию Серебряного века. Так российская актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко отреагировала на новый альбом артиста «Красота и уродство», который вышел 1 декабря. «Он, конечно молодец, потому что у него хороший литературный язык. Я вдруг, знаете, вспомнила поэзию начала XX века и тех, кто тогда писал — Семен Кирсанов, Хлебников, и даже ранний Маяковский. Только они не догадались под музыку это делать», — поделилась Драпеко с «Пятым каналом». Звезда фильма «А зори здесь тихие» объяснила сходство Oxxxymiron с поэтами Серебряного века тем, что все они отличаются авангардностью, бунтарством и смелыми образами. Драпеко заключила, что Oxxxymiron талантлив, в отличие от «ужасного фрика» Алишера Моргенштерна. Альбом «Красота и уродство» Оксимирон выпустил 1 декабря на музыкальных стриминговых площадках. Прошлый крупный релиз артиста состоялся в 2015 году.