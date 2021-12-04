В Госдуме заинтересовались новым альбомом Оксимирона

Oxxxymiron выпустил альбом «Красота и уродство» 1 декабряФото: Владимир Андреев
Творчество рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) напоминает поэзию Серебряного века. Так российская актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко отреагировала на новый альбом артиста «Красота и уродство», который вышел 1 декабря.
«Он, конечно молодец, потому что у него хороший литературный язык. Я вдруг, знаете, вспомнила поэзию начала XX века и тех, кто тогда писал — Семен Кирсанов, Хлебников, и даже ранний Маяковский. Только они не догадались под музыку это делать», — поделилась Драпеко с «Пятым каналом».
Звезда фильма «А зори здесь тихие» объяснила сходство Oxxxymiron с поэтами Серебряного века тем, что все они отличаются авангардностью, бунтарством и смелыми образами. Драпеко заключила, что Oxxxymiron талантлив, в отличие от «ужасного фрика» Алишера Моргенштерна.
Альбом «Красота и уродство» Оксимирон выпустил 1 декабря на музыкальных стриминговых площадках. Прошлый крупный релиз артиста состоялся в 2015 году.
Творчество рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) напоминает поэзию Серебряного века. Так российская актриса и депутат Госдумы Елена Драпеко отреагировала на новый альбом артиста «Красота и уродство», который вышел 1 декабря. «Он, конечно молодец, потому что у него хороший литературный язык. Я вдруг, знаете, вспомнила поэзию начала XX века и тех, кто тогда писал — Семен Кирсанов, Хлебников, и даже ранний Маяковский. Только они не догадались под музыку это делать», — поделилась Драпеко с «Пятым каналом». Звезда фильма «А зори здесь тихие» объяснила сходство Oxxxymiron с поэтами Серебряного века тем, что все они отличаются авангардностью, бунтарством и смелыми образами. Драпеко заключила, что Oxxxymiron талантлив, в отличие от «ужасного фрика» Алишера Моргенштерна. Альбом «Красота и уродство» Оксимирон выпустил 1 декабря на музыкальных стриминговых площадках. Прошлый крупный релиз артиста состоялся в 2015 году.