Оксимирон исполнил свое обещание перед слушателями

Оксимирон выпустил свой альбом, как и обещал, 1 декабря
Рэп-исполнитель Оксимирон (Мирон Федеров) выпустил новый альбом «Красота и уродство». На стриминговых платформах альбом вышел около 23:00 по Москве.
«Oxxxymiron — Красота и Уродство (Альбом 2021)», — написал Оксимирон в своем аккаунте в Twitter со ссылкой на стриминговый сервис. Всего в альбоме 22 трека, в числе который «Хоп-механика», «Мы все умрем» и «Тень».
Ранее в соцсетях люди писали гневные комментарии, в которых они возмущались задержкой альбома Оксимирона. Еще 22 ноября артист анонсировал выход нового альбома на 1 декабря, однако весь день от него не было никакой информации.