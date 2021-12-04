Офицер США рассказал о «козыре Путина» в ядерной сфере

«Посейдон» даст Владимиру Путину новые рычаги воздействия на США, считает Брент Иствуд Фото: Владимир Андреев

Российский ядерный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» станет для России козырем в ядерной сфере, если будет развернут в ближайшие пять лет. Об этом заявил бывший офицер пехоты, военный обозреватель Брент Иствуд в статье для 19fortyfive.

«„Посейдон“, если он будет успешно развернут в ближайшие пять лет, станет для россиян одним из способов получить еще один козырный козырь в ядерной сфере», — написал Брент Иствуд. «Посейдон» — это новый класс оружия, который не оставит равнодушными американских экспертов по контролю над вооружениями из-за того, что проблематично определить класс этой пусковой установки, отметил автор статьи.

По его словам, «Посейдон» попадет под новые стратегические возможности, в случае внесения в повестки дня для обсуждения. «[Президент России Владимир] Путин, вероятно, думает, что „Посейдон“ даст ему рычаги воздействия, чтобы помешать американской системе противоракетной обороны, которую США развертывают [в Восточной Европе]», — добавил военный обозреватель.

Ранее сообщалось, что, по мнению Иствуда, «Посейдон» способен стереть США с лица Земли. Владимир Путин предупредил о напряженной ситуации с войсками НАТО на западных границах России.