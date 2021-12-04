Офицер США рассказал о «козыре Путина» в ядерной сфере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, снаряды, торпеда, бомба
«Посейдон» даст Владимиру Путину новые рычаги воздействия на США, считает Брент Иствуд Фото:

Российский ядерный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» станет для России козырем в ядерной сфере, если будет развернут в ближайшие пять лет. Об этом заявил бывший офицер пехоты, военный обозреватель Брент Иствуд в статье для 19fortyfive.

«„Посейдон“, если он будет успешно развернут в ближайшие пять лет, станет для россиян одним из способов получить еще один козырный козырь в ядерной сфере», — написал Брент Иствуд. «Посейдон» — это новый класс оружия, который не оставит равнодушными американских экспертов по контролю над вооружениями из-за того, что проблематично определить класс этой пусковой установки, отметил автор статьи.

По его словам, «Посейдон» попадет под новые стратегические возможности, в случае внесения в повестки дня для обсуждения. «[Президент России Владимир] Путин, вероятно, думает, что „Посейдон“ даст ему рычаги воздействия, чтобы помешать американской системе противоракетной обороны, которую США развертывают [в Восточной Европе]», — добавил военный обозреватель.

Ранее сообщалось, что, по мнению Иствуда, «Посейдон» способен стереть США с лица Земли. Владимир Путин предупредил о напряженной ситуации с войсками НАТО на западных границах России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский ядерный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» станет для России козырем в ядерной сфере, если будет развернут в ближайшие пять лет. Об этом заявил бывший офицер пехоты, военный обозреватель Брент Иствуд в статье для 19fortyfive. «„Посейдон“, если он будет успешно развернут в ближайшие пять лет, станет для россиян одним из способов получить еще один козырный козырь в ядерной сфере», — написал Брент Иствуд. «Посейдон» — это новый класс оружия, который не оставит равнодушными американских экспертов по контролю над вооружениями из-за того, что проблематично определить класс этой пусковой установки, отметил автор статьи. По его словам, «Посейдон» попадет под новые стратегические возможности, в случае внесения в повестки дня для обсуждения. «[Президент России Владимир] Путин, вероятно, думает, что „Посейдон“ даст ему рычаги воздействия, чтобы помешать американской системе противоракетной обороны, которую США развертывают [в Восточной Европе]», — добавил военный обозреватель. Ранее сообщалось, что, по мнению Иствуда, «Посейдон» способен стереть США с лица Земли. Владимир Путин предупредил о напряженной ситуации с войсками НАТО на западных границах России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...