Глава ДНР Пушилин прокомментировал вступление в «Единую Россию»

05 декабря 2021 в 01:05 Размер текста - 17 +

По словам Дениса Пушилина, не нужно стесняться решения о вступлении в «Единую Россию» Фото: Валентина Свистунова © URA.RU За последние восемь лет партия «Единая Россия» и президент РФ Владимир Путин оказали большое влияние на Донбасскую народную республику. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Решение [о вступлении в партию „Единая Россия“] точно такое, которого не нужно стесняться. Если проанализировать все, что было сделано на Донбассе за последние восемь лет, и кто принимал решения — все это тесно связано именно с партией „Единая Россия“ и непосредственно с президентом РФ [Владимиром] Путиным», — сказал Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Ранее сообщалось, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде, посвященному 20-летию партии, вручил партбилеты руководству ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, передает «Национальная служба новостей». Также на съезде ЕР был запущен новый политический тренд. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За последние восемь лет партия «Единая Россия» и президент РФ Владимир Путин оказали большое влияние на Донбасскую народную республику. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Решение [о вступлении в партию „Единая Россия“] точно такое, которого не нужно стесняться. Если проанализировать все, что было сделано на Донбассе за последние восемь лет, и кто принимал решения — все это тесно связано именно с партией „Единая Россия“ и непосредственно с президентом РФ [Владимиром] Путиным», — сказал Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Ранее сообщалось, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде, посвященному 20-летию партии, вручил партбилеты руководству ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, передает «Национальная служба новостей». Также на съезде ЕР был запущен новый политический тренд.