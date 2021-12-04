04 декабря 2021

Глава ДНР Пушилин прокомментировал вступление в «Единую Россию»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украина. Славянск. 26.04.2014, пушилин денис
По словам Дениса Пушилина, не нужно стесняться решения о вступлении в «Единую Россию» Фото:

За последние восемь лет партия «Единая Россия» и президент РФ Владимир Путин оказали большое влияние на Донбасскую народную республику. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Решение [о вступлении в партию „Единая Россия“] точно такое, которого не нужно стесняться. Если проанализировать все, что было сделано на Донбассе за последние восемь лет, и кто принимал решения — все это тесно связано именно с партией „Единая Россия“ и непосредственно с президентом РФ [Владимиром] Путиным», — сказал Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Ранее сообщалось, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде, посвященному 20-летию партии, вручил партбилеты руководству ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, передает «Национальная служба новостей». Также на съезде ЕР был запущен новый политический тренд.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За последние восемь лет партия «Единая Россия» и президент РФ Владимир Путин оказали большое влияние на Донбасскую народную республику. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин. «Решение [о вступлении в партию „Единая Россия“] точно такое, которого не нужно стесняться. Если проанализировать все, что было сделано на Донбассе за последние восемь лет, и кто принимал решения — все это тесно связано именно с партией „Единая Россия“ и непосредственно с президентом РФ [Владимиром] Путиным», — сказал Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Ранее сообщалось, что председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде, посвященному 20-летию партии, вручил партбилеты руководству ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику, передает «Национальная служба новостей». Также на съезде ЕР был запущен новый политический тренд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...