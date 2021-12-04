«Единая Россия» запустила новый тренд в политике

04 декабря 2021 в 21:55 Размер текста - 17 +

«Единая Россия» обозначила новый политический тренд на юбилейном съезде, считает Александр Асафов Фото: Владимир Андреев © URA.RU На заключительном этапе юбилейного ХХ съезда партии «Единая Россия» много времени было уделено волонтерскому движению и помощи россиянам. Об этом заявил политолог Александр Асафов в разговоре с URA.RU. По его словам, это может означать, что партия выбрала новый тренд в политике. «На третьем этапе съезда ЕР много внимания было уделено участию в волонтерской деятельности и проекте МЫВМЕСТЕ. На этом и президент России [Владимир Путин] сделал ключевой акцент, и [председатель партии „Единая Россия“ Дмитрий] Медведев. Такого раньше никогда не было. И несмотря на то, что это юбилейный съезд, все было посвящено не самой партии, а только помощи обычным людям. Это однозначно совсем новый тренд партии власти, теперь одобрение и продвижение получают те, кто активно и лично участвуют в волонтерских проектах и помогают людям», — сказал Асафов в разговоре с URA.RU. Новый тренд в политике объяснил и первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. «Теперь именно это будет постепенно давать примеры социально-одобряемого поведения. Может, это толкнет другие партии и амбиционных людей к соответствующим решениям», — сказал он URA.RU. В Москве состоялся заключительный этап съезда «Единой России». На нем был подведен итог работы партии за пять лет, а также утверждены планы дальнейшей работы. Также на этом юбилейном ХХ съезде партия подвела итоги сентябрьских выборов в Госдуму. Президент России Владимир Путин выступил на съезде «Единой России», где заявил, что партия достойно проявила себя в ходе избирательной компании и победила по праву. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

На заключительном этапе юбилейного ХХ съезда партии «Единая Россия» много времени было уделено волонтерскому движению и помощи россиянам. Об этом заявил политолог Александр Асафов в разговоре с URA.RU. По его словам, это может означать, что партия выбрала новый тренд в политике. «На третьем этапе съезда ЕР много внимания было уделено участию в волонтерской деятельности и проекте МЫВМЕСТЕ. На этом и президент России [Владимир Путин] сделал ключевой акцент, и [председатель партии „Единая Россия“ Дмитрий] Медведев. Такого раньше никогда не было. И несмотря на то, что это юбилейный съезд, все было посвящено не самой партии, а только помощи обычным людям. Это однозначно совсем новый тренд партии власти, теперь одобрение и продвижение получают те, кто активно и лично участвуют в волонтерских проектах и помогают людям», — сказал Асафов в разговоре с URA.RU. Новый тренд в политике объяснил и первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич. «Теперь именно это будет постепенно давать примеры социально-одобряемого поведения. Может, это толкнет другие партии и амбиционных людей к соответствующим решениям», — сказал он URA.RU. В Москве состоялся заключительный этап съезда «Единой России». На нем был подведен итог работы партии за пять лет, а также утверждены планы дальнейшей работы. Также на этом юбилейном ХХ съезде партия подвела итоги сентябрьских выборов в Госдуму. Президент России Владимир Путин выступил на съезде «Единой России», где заявил, что партия достойно проявила себя в ходе избирательной компании и победила по праву.