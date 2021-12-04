Екатеринбуржцы почти 20 часов не могут вылететь из Хургады

Туристов перевезли из аэропорта в отель только спустя восемь часов ожидания Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Хургаде (Египет) задержали рейс в Екатеринбург почти на 20 часов. На протяжении семи часов пассажиров не проинформировали о причине задержки и не обеспечили водой и пищей.

«Мы — пассажиры несостоявшегося рейса RL 8254 Хургада — Екатеринбург. На 19:10 мы находимся в аэропорту. Сначала мы просидели три часа в душном самолете, потом нас вернули в аэропорт», — приводит слова пассажира задержанного рейса E1.ru.

Изначально рейс был запланирован на 12:20. Из аэропорта в отель туристов перевезли и накормили только спустя восемь часов ожидания. По их словам, новый вылет назначен на 08:40.

Ранее сообщалось о задержке рейса Екатеринбург—Ла-Романа из-за отсутствия самолета. Пассажиры были вынуждены ждать почти целые сутки.