04 декабря 2021
03 декабря 2021
02 декабря 2021

Екатеринбуржцы почти 20 часов не могут вылететь из Хургады

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, зал ожидания, сумки, задержка рейса
Туристов перевезли из аэропорта в отель только спустя восемь часов ожидания Фото:

В Хургаде (Египет) задержали рейс в Екатеринбург почти на 20 часов. На протяжении семи часов пассажиров не проинформировали о причине задержки и не обеспечили водой и пищей.

«Мы — пассажиры несостоявшегося рейса RL 8254 Хургада — Екатеринбург. На 19:10 мы находимся в аэропорту. Сначала мы просидели три часа в душном самолете, потом нас вернули в аэропорт», — приводит слова пассажира задержанного рейса E1.ru.

Изначально рейс был запланирован на 12:20. Из аэропорта в отель туристов перевезли и накормили только спустя восемь часов ожидания. По их словам, новый вылет назначен на 08:40.

Ранее сообщалось о задержке рейса Екатеринбург—Ла-Романа из-за отсутствия самолета. Пассажиры были вынуждены ждать почти целые сутки.

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В Хургаде (Египет) задержали рейс в Екатеринбург почти на 20 часов. На протяжении семи часов пассажиров не проинформировали о причине задержки и не обеспечили водой и пищей. «Мы — пассажиры несостоявшегося рейса RL 8254 Хургада — Екатеринбург. На 19:10 мы находимся в аэропорту. Сначала мы просидели три часа в душном самолете, потом нас вернули в аэропорт», — приводит слова пассажира задержанного рейса E1.ru. Изначально рейс был запланирован на 12:20. Из аэропорта в отель туристов перевезли и накормили только спустя восемь часов ожидания. По их словам, новый вылет назначен на 08:40. Ранее сообщалось о задержке рейса Екатеринбург—Ла-Романа из-за отсутствия самолета. Пассажиры были вынуждены ждать почти целые сутки.
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