Экс-спичрайтер Кремля назвал условие демократических реформ в РФ

В России могут пройти демократические реформы, если НАТО согласятся с требованием Москвы о недопустимости продвижения на восток. С таким высказыванием выступил бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов.
Галлямов предполагает, что страны НАТО могли бы взять на себя обязательно исключить дальнейшее продвижение на восток взамен на демократические реформы в России. «Это был бы очень хороший размен, выгодный буквально для всех», — написал Аббас Галлямов в своем telegram-канале. Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что РФ будет добиваться договоренностей, которые исключат продвижение НАТО на восток.
Ранее Путин заявил, что Россия планирует добиваться от США и других стран НАТО отказа от расширения на восток. Также по словам президента, Россия настаивает на недопустимости размещения угрожающих систем вооружения в близости от своей территории. Глава государства сказал, что на западных рубежах РФ угрожают военные Альянса.
В России могут пройти демократические реформы, если НАТО согласятся с требованием Москвы о недопустимости продвижения на восток. С таким высказыванием выступил бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов. Галлямов предполагает, что страны НАТО могли бы взять на себя обязательно исключить дальнейшее продвижение на восток взамен на демократические реформы в России. «Это был бы очень хороший размен, выгодный буквально для всех», — написал Аббас Галлямов в своем telegram-канале. Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что РФ будет добиваться договоренностей, которые исключат продвижение НАТО на восток. Ранее Путин заявил, что Россия планирует добиваться от США и других стран НАТО отказа от расширения на восток. Также по словам президента, Россия настаивает на недопустимости размещения угрожающих систем вооружения в близости от своей территории. Глава государства сказал, что на западных рубежах РФ угрожают военные Альянса.