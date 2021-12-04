Экс-спичрайтер Кремля назвал условие демократических реформ в РФ

05 декабря 2021 в 10:38 Размер текста - 17 +

РФ собирается потребовать от НАТО отказа от расширения на восток Фото: Александр Елизаров © URA.RU В России могут пройти демократические реформы, если НАТО согласятся с требованием Москвы о недопустимости продвижения на восток. С таким высказыванием выступил бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов. Галлямов предполагает, что страны НАТО могли бы взять на себя обязательно исключить дальнейшее продвижение на восток взамен на демократические реформы в России. «Это был бы очень хороший размен, выгодный буквально для всех», — написал Аббас Галлямов в своем telegram-канале. Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что РФ будет добиваться договоренностей, которые исключат продвижение НАТО на восток. Ранее Путин заявил, что Россия планирует добиваться от США и других стран НАТО отказа от расширения на восток. Также по словам президента, Россия настаивает на недопустимости размещения угрожающих систем вооружения в близости от своей территории. Глава государства сказал, что на западных рубежах РФ угрожают военные Альянса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России могут пройти демократические реформы, если НАТО согласятся с требованием Москвы о недопустимости продвижения на восток. С таким высказыванием выступил бывший кремлевский спичрайтер, работавший в департаменте по подготовке публичных выступлений премьер-министра РФ, политтехнолог Аббас Галлямов. Галлямов предполагает, что страны НАТО могли бы взять на себя обязательно исключить дальнейшее продвижение на восток взамен на демократические реформы в России. «Это был бы очень хороший размен, выгодный буквально для всех», — написал Аббас Галлямов в своем telegram-канале. Так он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о том, что РФ будет добиваться договоренностей, которые исключат продвижение НАТО на восток. Ранее Путин заявил, что Россия планирует добиваться от США и других стран НАТО отказа от расширения на восток. Также по словам президента, Россия настаивает на недопустимости размещения угрожающих систем вооружения в близости от своей территории. Глава государства сказал, что на западных рубежах РФ угрожают военные Альянса.