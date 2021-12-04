04 декабря 2021

«Газпром» потушил Вечный огонь, обвинив комплекс в краже газа. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Празднование Дня Победы. Челябинск, возложение цветов, у вечного огня, вечный огонь
Вечный огонь — символ памяти о погибших воинах в годы ВОВ Фото:

В поселке городского типа Новое Константиново (Нижегородская область) перестал гореть Вечный огонь — символ памяти русского народа о павших героях в годы Великой Отечественной войны. Причиной этого инцидента стало то, что нижнегородский «Газпром» обрезал все трубы на мемориале, обвинив мемориальный комплекс в хищении газа.

«Нижегородский „Газпром“ все-таки затушил Вечный огонь. Мемориальный комплекс объявил несанкционированным объектом, а горение Вечного огня — хищением газа у „Газпрома“», — следует из сюжета «Отмороженная память», запись которого размещена на youtube-канале «Кстати Новости Нижнего Новгорода».

Отмечается также, что о скандале стало известно только сейчас, однако Вечный огонь не горит с начала ноября. Местные жители до сих пор не могут поверить в случившееся.

Ранее стало известно, что компания Газпроммежрегионгаз-Нижний Новгород судится с администрацией Дзержинска за якобы незаконное использование газа для поддержания Вечного огня с 1956 года. По мнению компании, долг составляет 5,7 миллиона рублей.

Вечный огонь больше не горит

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В поселке городского типа Новое Константиново (Нижегородская область) перестал гореть Вечный огонь — символ памяти русского народа о павших героях в годы Великой Отечественной войны. Причиной этого инцидента стало то, что нижнегородский «Газпром» обрезал все трубы на мемориале, обвинив мемориальный комплекс в хищении газа. «Нижегородский „Газпром“ все-таки затушил Вечный огонь. Мемориальный комплекс объявил несанкционированным объектом, а горение Вечного огня — хищением газа у „Газпрома“», — следует из сюжета «Отмороженная память», запись которого размещена на youtube-канале «Кстати Новости Нижнего Новгорода». Отмечается также, что о скандале стало известно только сейчас, однако Вечный огонь не горит с начала ноября. Местные жители до сих пор не могут поверить в случившееся. Ранее стало известно, что компания Газпроммежрегионгаз-Нижний Новгород судится с администрацией Дзержинска за якобы незаконное использование газа для поддержания Вечного огня с 1956 года. По мнению компании, долг составляет 5,7 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...