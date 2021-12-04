В поселке городского типа Новое Константиново (Нижегородская область) перестал гореть Вечный огонь — символ памяти русского народа о павших героях в годы Великой Отечественной войны. Причиной этого инцидента стало то, что нижнегородский «Газпром» обрезал все трубы на мемориале, обвинив мемориальный комплекс в хищении газа.
«Нижегородский „Газпром“ все-таки затушил Вечный огонь. Мемориальный комплекс объявил несанкционированным объектом, а горение Вечного огня — хищением газа у „Газпрома“», — следует из сюжета «Отмороженная память», запись которого размещена на youtube-канале «Кстати Новости Нижнего Новгорода».
Отмечается также, что о скандале стало известно только сейчас, однако Вечный огонь не горит с начала ноября. Местные жители до сих пор не могут поверить в случившееся.
Ранее стало известно, что компания Газпроммежрегионгаз-Нижний Новгород судится с администрацией Дзержинска за якобы незаконное использование газа для поддержания Вечного огня с 1956 года. По мнению компании, долг составляет 5,7 миллиона рублей.
Вечный огонь больше не горит
Скрин с youtube-канала «Кстати Новости Нижнего Новгорода».
В поселке городского типа Новое Константиново (Нижегородская область) перестал гореть Вечный огонь — символ памяти русского народа о павших героях в годы Великой Отечественной войны. Причиной этого инцидента стало то, что нижнегородский «Газпром» обрезал все трубы на мемориале, обвинив мемориальный комплекс в хищении газа. «Нижегородский „Газпром“ все-таки затушил Вечный огонь. Мемориальный комплекс объявил несанкционированным объектом, а горение Вечного огня — хищением газа у „Газпрома“», — следует из сюжета «Отмороженная память», запись которого размещена на youtube-канале «Кстати Новости Нижнего Новгорода». Отмечается также, что о скандале стало известно только сейчас, однако Вечный огонь не горит с начала ноября. Местные жители до сих пор не могут поверить в случившееся. Ранее стало известно, что компания Газпроммежрегионгаз-Нижний Новгород судится с администрацией Дзержинска за якобы незаконное использование газа для поддержания Вечного огня с 1956 года. По мнению компании, долг составляет 5,7 миллиона рублей.