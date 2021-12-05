Граждане Белоруссии получат в России привилегии, как у дипломатов

Обсуждается, что дипломаты и их семьи смогут не проходить дактилоскопию Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Граждан Белоруссии, иностранцев младше шести лет, а также дипломатов, приехавших в Россию для долгосрочного пребывания могут освободить от обязательной дактилоскопии и фотографирования. Об этом сообщается в проекте приказа МВД РФ.

«Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, являющихся гражданами Республики Беларусь, не достигших возраста 6 лет, являющихся должностными лицами международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, въехавшими в РФ в связи с исполнением служебных обязанностей. А также членами их семей», — цитирует ТАСС проект приказа МВД.

Процедуру не планируют проводить в отношении глав и членов персонала дипломатических представительств и консульств других стран в РФ. Дактилоскопия и фотографирование могут быть не обязательны для владельцев дипломатических и служебных паспортов, сотрудников аппаратов военного атташата, торговых представительств и других органов государственной власти иностранных государств. Также речь идет и о членах их семей.

В МВД решили усилить контроль за мигрантами. С 29 декабря 2021 планируется обязать иностранцев сдавать отпечатки пальцев. В МВД предложили выдавать им пластиковые карты с личной информацией и чипом вместе с видом на жительство или патентом на работу в РФ. Такие карты хотят выдавать также людям без гражданства как временное удостоверение личности.