В Европарламенте выдвинули ультиматум РФ по «Северному потоку-2»

Запад видит реальную угрозу для Украины со стороны России, заявил Манфред Вебер Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Глава Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер предложил свернуть проект «Северный поток — 2», если между Москвой и Киевом начнется вооруженный конфликт. Об этом он заявил в интервью для газеты Bild am Sonntag. По словам политика, на Западе обеспокоены тем, что Россия развернула свои войска у украинской границы.

«Североатлантический альянс дал ясно понять, что российская акция против Украины будет иметь высокую цену. Если Россия применит оружие в регионе, то в таком случае газопроводу „Северный поток — 2“ конец, [его] ввод в эксплуатацию исключен», — приводит слова Манфреда Вебера ТАСС со ссылкой на Bild am Sonntag.

Политик утверждает, что видит реальную угрозу для Украины в развертывании российских войск на границе. По мнению Вебера, в Донбассе может произойти эскалация конфликта. Глава ЕНП назвал сложившуюся ситуацию «испытанием для НАТО и западного сообщества».

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Россия планирует вторгнуться на территорию Украины в конце января — начале февраля 2022 года. По словам журналистов, планы наступления лежат «в ящике» у президента РФ Владимира Путина. Оно якобы будет проходить в три этапа. Сначала Россия должна захватить юг Украины, затем ударить с северо-востока, после — осадить Киев. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Bild в фальсификации. По ее словам, план вторжения журналисты «срисовали» с немецких архивных материалов времен Третьего Рейха.