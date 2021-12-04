В аварии на трассе Тюмень — Омск погибла семья с двумя детьми

05 декабря 2021 в 19:51 Размер текста - 17 +

В аварии погибла семья из четырех человек, в том числе два мальчика-подростка Фото: Игорь Меркулов © URA.RU На федеральной трассе Тюмень — Омск большегруз столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet Lacetti. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Личности жертв сейчас устанавливаются. «В аварии погибли родители и их двое сыновей. Личности погибших выясняются, на вид мальчикам 10-12 и 14-15 лет», — цитирует 72.ру пресс-службу управления ГИБДД по Тюменской области. Четверо погибших находились в Chevrolet Lacetti. Столкновение произошло на 97-м километре трассы Тюмень — Омск. Большегруз въехал в заднюю часть легкового автомобиля. От удара Chevrolet Lacetti выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с еще одной фурой. На данный момент движение на трассе Тюмень — Омск приостановлено. В ближайшее время сотрудники ГИБДД организуют реверсивное движение и будут пропускать транспорт в ручном режиме. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На федеральной трассе Тюмень — Омск большегруз столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet Lacetti. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Личности жертв сейчас устанавливаются. «В аварии погибли родители и их двое сыновей. Личности погибших выясняются, на вид мальчикам 10-12 и 14-15 лет», — цитирует 72.ру пресс-службу управления ГИБДД по Тюменской области. Четверо погибших находились в Chevrolet Lacetti. Столкновение произошло на 97-м километре трассы Тюмень — Омск. Большегруз въехал в заднюю часть легкового автомобиля. От удара Chevrolet Lacetti выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с еще одной фурой. На данный момент движение на трассе Тюмень — Омск приостановлено. В ближайшее время сотрудники ГИБДД организуют реверсивное движение и будут пропускать транспорт в ручном режиме.