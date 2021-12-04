04 декабря 2021
03 декабря 2021
02 декабря 2021

В аварии на трассе Тюмень — Омск погибла семья с двумя детьми

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
В аварии погибла семья из четырех человек, в том числе два мальчика-подростка Фото:

На федеральной трассе Тюмень — Омск большегруз столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet Lacetti. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Личности жертв сейчас устанавливаются.

«В аварии погибли родители и их двое сыновей. Личности погибших выясняются, на вид мальчикам 10-12 и 14-15 лет», — цитирует 72.ру пресс-службу управления ГИБДД по Тюменской области.

Четверо погибших находились в Chevrolet Lacetti. Столкновение произошло на 97-м километре трассы Тюмень — Омск. Большегруз въехал в заднюю часть легкового автомобиля. От удара Chevrolet Lacetti выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с еще одной фурой.

На данный момент движение на трассе Тюмень — Омск приостановлено. В ближайшее время сотрудники ГИБДД организуют реверсивное движение и будут пропускать транспорт в ручном режиме.

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На федеральной трассе Тюмень — Омск большегруз столкнулся с легковым автомобилем Chevrolet Lacetti. В результате аварии погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Личности жертв сейчас устанавливаются. «В аварии погибли родители и их двое сыновей. Личности погибших выясняются, на вид мальчикам 10-12 и 14-15 лет», — цитирует 72.ру пресс-службу управления ГИБДД по Тюменской области. Четверо погибших находились в Chevrolet Lacetti. Столкновение произошло на 97-м километре трассы Тюмень — Омск. Большегруз въехал в заднюю часть легкового автомобиля. От удара Chevrolet Lacetti выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с еще одной фурой. На данный момент движение на трассе Тюмень — Омск приостановлено. В ближайшее время сотрудники ГИБДД организуют реверсивное движение и будут пропускать транспорт в ручном режиме.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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