Следственный комитет РФ уже объявил о доследственной проверке творчества Oxxxymiron и Noize MCФото: Владимир Андреев
Блогер Дмитрий Якушев, который попросил Следственный комитет РФ проверить песни российских рэперов Oxxxymiron (Мирона Федорова) и Noize MC (Ивана Алексеева), заявил, что это была шутка. Он пояснил, что обращение было специально написано в «идиотской форме» как «сатира на наше время».
«Блин. Остановитесь. Не было никакого „Обращения группы патриотов“. Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Дмитрий Якушев на своей странице в «Живом журнале».
По данным СК РФ, обращение к Бастрыкину составила инициативная «группа патриотов». Его авторы заявили, что в своем творчестве Oxxxymiron и Noize MC пропагандируют «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов». Также они якобы обнаружили в треках рэперов «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности».
URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ. На момент публикации новости ответ не был получен.
Блогер Дмитрий Якушев, который попросил Следственный комитет РФ проверить песни российских рэперов Oxxxymiron (Мирона Федорова) и Noize MC (Ивана Алексеева), заявил, что это была шутка. Он пояснил, что обращение было специально написано в «идиотской форме» как «сатира на наше время». «Блин. Остановитесь. Не было никакого „Обращения группы патриотов“. Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Дмитрий Якушев на своей странице в «Живом журнале». Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку творчества Oxxxymiron и Noize MC. Об этом сообщала пресс-служба ведомства на официальном сайте. По данным СК РФ, обращение к Бастрыкину составила инициативная «группа патриотов». Его авторы заявили, что в своем творчестве Oxxxymiron и Noize MC пропагандируют «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов». Также они якобы обнаружили в треках рэперов «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности». URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ. На момент публикации новости ответ не был получен.