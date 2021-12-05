Обращение активистов к СК из-за Oxxxymiron было шуткой. Ведомство успело объявить о проверке рэпера

05 декабря 2021 в 21:30 Размер текста - 17 +

Следственный комитет РФ уже объявил о доследственной проверке творчества Oxxxymiron и Noize MC Фото: Владимир Андреев Блогер Дмитрий Якушев, который попросил Следственный комитет РФ проверить песни российских рэперов Oxxxymiron (Мирона Федорова) и Noize MC (Ивана Алексеева), заявил, что это была шутка. Он пояснил, что обращение было специально написано в «идиотской форме» как «сатира на наше время». «Блин. Остановитесь. Не было никакого „Обращения группы патриотов“. Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Дмитрий Якушев на своей странице в «Живом журнале». Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку творчества Oxxxymiron и Noize MC. Об этом сообщала пресс-служба ведомства на официальном сайте. По данным СК РФ, обращение к Бастрыкину составила инициативная «группа патриотов». Его авторы заявили, что в своем творчестве Oxxxymiron и Noize MC пропагандируют «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов». Также они якобы обнаружили в треках рэперов «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности». URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ. На момент публикации новости ответ не был получен. yakushef.livejournal.com Официальный сайт Следственного комитета РФ Официальный сайт Следственного комитета РФ Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Блогер Дмитрий Якушев, который попросил Следственный комитет РФ проверить песни российских рэперов Oxxxymiron (Мирона Федорова) и Noize MC (Ивана Алексеева), заявил, что это была шутка. Он пояснил, что обращение было специально написано в «идиотской форме» как «сатира на наше время». «Блин. Остановитесь. Не было никакого „Обращения группы патриотов“. Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — написал Дмитрий Якушев на своей странице в «Живом журнале». Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил провести проверку творчества Oxxxymiron и Noize MC. Об этом сообщала пресс-служба ведомства на официальном сайте. По данным СК РФ, обращение к Бастрыкину составила инициативная «группа патриотов». Его авторы заявили, что в своем творчестве Oxxxymiron и Noize MC пропагандируют «негативное отношение к сотрудникам правоохранительных органов». Также они якобы обнаружили в треках рэперов «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности». URA.RU направило запрос в пресс-службу Следственного комитета РФ. На момент публикации новости ответ не был получен.