Заместителя главы ЯНАО усилят за счет вопросов КМНС

Исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО, директор департамента внутренней политики региона Сергей Климентьев станет куратором государственной программы ЯНАО по поддержке и развитию коренных народов севера. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства.
«Паспорт государственной программы ЯНАО „Сохранение и устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера“. Куратор государственной программы ЯНАО исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО, директор департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Климентьев», — говорится в опубликованном документе.
Отвечать за исполнение государственной программы будет департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Ее целью будет улучшение качества жизни коренного населения региона по средству предоставления субсидий с 2022 до 2035 года. Господдержка будет реализовываться в три этапа, где только на первый этап с 2022 по 2025 год власти выделят около двух млрд рублей из областного бюджета.
Агентство направило запрос в департамент внутренней политики и департамент по делам коренных малочисленных народов севера ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.
Исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО, директор департамента внутренней политики региона Сергей Климентьев станет куратором государственной программы ЯНАО по поддержке и развитию коренных народов севера. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства. «Паспорт государственной программы ЯНАО „Сохранение и устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера“. Куратор государственной программы ЯНАО исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО, директор департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Климентьев», — говорится в опубликованном документе. Отвечать за исполнение государственной программы будет департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Ее целью будет улучшение качества жизни коренного населения региона по средству предоставления субсидий с 2022 до 2035 года. Господдержка будет реализовываться в три этапа, где только на первый этап с 2022 по 2025 год власти выделят около двух млрд рублей из областного бюджета. Агентство направило запрос в департамент внутренней политики и департамент по делам коренных малочисленных народов севера ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатура Сергея Климентьева на пост заместителя губернатора ЯНАО не была согласованна с администрацией президента РФ. Он был назначен на пост исполняющего замглавы региона в октябре 2021 года.