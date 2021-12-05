Заместителя главы ЯНАО усилят за счет вопросов КМНС

06 декабря 2021 в 05:30 Размер текста - 17 +

Сергей Климентьев станет куратором госпрограммы улучшения жизни коренных народов севера Фото: Владимир Андреев © URA.RU Исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО, директор департамента внутренней политики региона Сергей Климентьев станет куратором государственной программы ЯНАО по поддержке и развитию коренных народов севера. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства. «Паспорт государственной программы ЯНАО „Сохранение и устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера“. Куратор государственной программы ЯНАО исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО, директор департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Климентьев», — говорится в опубликованном документе. Отвечать за исполнение государственной программы будет департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Ее целью будет улучшение качества жизни коренного населения региона по средству предоставления субсидий с 2022 до 2035 года. Господдержка будет реализовываться в три этапа, где только на первый этап с 2022 по 2025 год власти выделят около двух млрд рублей из областного бюджета. Агентство направило запрос в департамент внутренней политики и департамент по делам коренных малочисленных народов севера ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатура Сергея Климентьева на пост заместителя губернатора ЯНАО не была согласованна с администрацией президента РФ. Он был назначен на пост исполняющего замглавы региона в октябре 2021 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО, директор департамента внутренней политики региона Сергей Климентьев станет куратором государственной программы ЯНАО по поддержке и развитию коренных народов севера. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства. «Паспорт государственной программы ЯНАО „Сохранение и устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера“. Куратор государственной программы ЯНАО исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО, директор департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Климентьев», — говорится в опубликованном документе. Отвечать за исполнение государственной программы будет департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Ее целью будет улучшение качества жизни коренного населения региона по средству предоставления субсидий с 2022 до 2035 года. Господдержка будет реализовываться в три этапа, где только на первый этап с 2022 по 2025 год власти выделят около двух млрд рублей из областного бюджета. Агентство направило запрос в департамент внутренней политики и департамент по делам коренных малочисленных народов севера ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатура Сергея Климентьева на пост заместителя губернатора ЯНАО не была согласованна с администрацией президента РФ. Он был назначен на пост исполняющего замглавы региона в октябре 2021 года.