05 декабря 2021
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02 декабря 2021

Заместителя главы ЯНАО усилят за счет вопросов КМНС

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд КПРФ. Москва, депутат, чиновник, бизнесмен
Сергей Климентьев станет куратором госпрограммы улучшения жизни коренных народов севера Фото:

Исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО, директор департамента внутренней политики региона Сергей Климентьев станет куратором государственной программы ЯНАО по поддержке и развитию коренных народов севера. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства.

«Паспорт государственной программы ЯНАО „Сохранение и устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера“. Куратор государственной программы ЯНАО исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО, директор департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Климентьев», — говорится в опубликованном документе.

Отвечать за исполнение государственной программы будет департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Ее целью будет улучшение качества жизни коренного населения региона по средству предоставления субсидий с 2022 до 2035 года. Господдержка будет реализовываться в три этапа, где только на первый этап с 2022 по 2025 год власти выделят около двух млрд рублей из областного бюджета.

Агентство направило запрос в департамент внутренней политики и департамент по делам коренных малочисленных народов севера ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что кандидатура Сергея Климентьева на пост заместителя губернатора ЯНАО не была согласованна с администрацией президента РФ. Он был назначен на пост исполняющего замглавы региона в октябре 2021 года.

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Исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО, директор департамента внутренней политики региона Сергей Климентьев станет куратором государственной программы ЯНАО по поддержке и развитию коренных народов севера. Об этом сообщается в опубликованном документе на сайте правительства. «Паспорт государственной программы ЯНАО „Сохранение и устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера“. Куратор государственной программы ЯНАО исполняющий обязанности заместителя губернатора ЯНАО, директор департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Климентьев», — говорится в опубликованном документе. Отвечать за исполнение государственной программы будет департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО. Ее целью будет улучшение качества жизни коренного населения региона по средству предоставления субсидий с 2022 до 2035 года. Господдержка будет реализовываться в три этапа, где только на первый этап с 2022 по 2025 год власти выделят около двух млрд рублей из областного бюджета. Агентство направило запрос в департамент внутренней политики и департамент по делам коренных малочисленных народов севера ЯНАО. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало, что кандидатура Сергея Климентьева на пост заместителя губернатора ЯНАО не была согласованна с администрацией президента РФ. Он был назначен на пост исполняющего замглавы региона в октябре 2021 года.
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