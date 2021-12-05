05 декабря 2021

Путин поинтересовался о тяжелом течении коронавируса у детей

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Спустя время мнение о том, что дети легко переносят COVID-19 изменилось, отметил Владимир Путин Фото:
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Коронавирус COVID-19

Победитель конкурса «Волонтер года», заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский рассказал президенту России Владимиру Путину о тяжелом течении заболевания COVID-19 у детей. Соответствующий вопрос задал глава государства на встрече с волонтерами.

«Одно время говорили, что дети болеют легко. Потом вдруг я услышал от ваших коллег, что в общем и тяжелое течение заболевания есть у детей. Да?», — спросил Владимир Путин у волонтеров, передает ТАСС.

По словам Бережанского, тяжелое течение коронавируса у детей действительно стало отмечаться, что связано с сопутствующими болезнями. «Тяжелые течения чаще есть у детей, у которых есть какая-то сопутствующая патология — сахарный диабет, болезни щитовидной железы, ? и очень много осложнений у детей, которые имеют метаболические нарушения, даже ожирение и избыток массы тела», — объяснил медик.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал врачей помимо COVID-19 не забывать о других болезнях. Российский президент призвал ВОЗ ускорить сертификацию вакцины от коронавируса «Спутник V». Путин заявил, что российской вакциной привились около 200 миллионов человек, передает RT.

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Победитель конкурса «Волонтер года», заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы Павел Бережанский рассказал президенту России Владимиру Путину о тяжелом течении заболевания COVID-19 у детей. Соответствующий вопрос задал глава государства на встрече с волонтерами. «Одно время говорили, что дети болеют легко. Потом вдруг я услышал от ваших коллег, что в общем и тяжелое течение заболевания есть у детей. Да?», — спросил Владимир Путин у волонтеров, передает ТАСС. По словам Бережанского, тяжелое течение коронавируса у детей действительно стало отмечаться, что связано с сопутствующими болезнями. «Тяжелые течения чаще есть у детей, у которых есть какая-то сопутствующая патология — сахарный диабет, болезни щитовидной железы, ? и очень много осложнений у детей, которые имеют метаболические нарушения, даже ожирение и избыток массы тела», — объяснил медик. Ранее сообщалось, что Владимир Путин призвал врачей помимо COVID-19 не забывать о других болезнях. Российский президент призвал ВОЗ ускорить сертификацию вакцины от коронавируса «Спутник V». Путин заявил, что российской вакциной привились около 200 миллионов человек, передает RT.
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