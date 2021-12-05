Путин призвал ВОЗ как можно быстрее признать «Спутник V»

05 декабря 2021 в 22:10 Размер текста - 17 +

Привитые «Спутником V» не должны быть ограничены в передвижениях между странами, считает Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна как можно быстрее признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой. «Действительно, важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. Нам нужно как можно быстрее получить соответствующий сертификат от Всемирной организации здравоохранения, чтобы наша вакцина „Спутник V“ имела возможность более широко распространяться в мире», — цитирует Владимира Путина ТАСС. Президент РФ подчеркнул, что в вопросе вакцинации от COVID-19 Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения. Глава государства отметил, что такая политика начинает приносить результат. Путин заявил, что граждане, привитые российскими вакцинами, не должны быть ущемлены в праве передвижения между странами. Он напомнил, что зарубежные исследования показали безопасность и эффективность «Спутника V». Путин выразил надежду, что Красный Крест окажет поддержку в продвижении российских вакцин от COVID-19 на международном уровне. Ранее ВОЗ сообщила, что направит экспертов на проверку российской вакцины от коронавируса в январе 2022 года. В конце ноября она провела встречу с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Организация запросила дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности «Спутника V». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна как можно быстрее признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой. «Действительно, важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. Нам нужно как можно быстрее получить соответствующий сертификат от Всемирной организации здравоохранения, чтобы наша вакцина „Спутник V“ имела возможность более широко распространяться в мире», — цитирует Владимира Путина ТАСС. Президент РФ подчеркнул, что в вопросе вакцинации от COVID-19 Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения. Глава государства отметил, что такая политика начинает приносить результат. Путин заявил, что граждане, привитые российскими вакцинами, не должны быть ущемлены в праве передвижения между странами. Он напомнил, что зарубежные исследования показали безопасность и эффективность «Спутника V». Путин выразил надежду, что Красный Крест окажет поддержку в продвижении российских вакцин от COVID-19 на международном уровне. Ранее ВОЗ сообщила, что направит экспертов на проверку российской вакцины от коронавируса в январе 2022 года. В конце ноября она провела встречу с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Организация запросила дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности «Спутника V».