Путин призвал ВОЗ как можно быстрее признать «Спутник V»

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Владимир Путин на заводе
Привитые «Спутником V» не должны быть ограничены в передвижениях между странами, считает Владимир Путин Фото:
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Коронавирус COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна как можно быстрее признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.

«Действительно, важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. Нам нужно как можно быстрее получить соответствующий сертификат от Всемирной организации здравоохранения, чтобы наша вакцина „Спутник V“ имела возможность более широко распространяться в мире», — цитирует Владимира Путина ТАСС.

Президент РФ подчеркнул, что в вопросе вакцинации от COVID-19 Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения. Глава государства отметил, что такая политика начинает приносить результат.

Путин заявил, что граждане, привитые российскими вакцинами, не должны быть ущемлены в праве передвижения между странами. Он напомнил, что зарубежные исследования показали безопасность и эффективность «Спутника V». Путин выразил надежду, что Красный Крест окажет поддержку в продвижении российских вакцин от COVID-19 на международном уровне.

Ранее ВОЗ сообщила, что направит экспертов на проверку российской вакцины от коронавируса в январе 2022 года. В конце ноября она провела встречу с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Организация запросила дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности «Спутника V».

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна как можно быстрее признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой. «Действительно, важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. Нам нужно как можно быстрее получить соответствующий сертификат от Всемирной организации здравоохранения, чтобы наша вакцина „Спутник V“ имела возможность более широко распространяться в мире», — цитирует Владимира Путина ТАСС. Президент РФ подчеркнул, что в вопросе вакцинации от COVID-19 Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения. Глава государства отметил, что такая политика начинает приносить результат. Путин заявил, что граждане, привитые российскими вакцинами, не должны быть ущемлены в праве передвижения между странами. Он напомнил, что зарубежные исследования показали безопасность и эффективность «Спутника V». Путин выразил надежду, что Красный Крест окажет поддержку в продвижении российских вакцин от COVID-19 на международном уровне. Ранее ВОЗ сообщила, что направит экспертов на проверку российской вакцины от коронавируса в январе 2022 года. В конце ноября она провела встречу с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Организация запросила дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности «Спутника V».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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