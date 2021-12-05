Путин призвал ВОЗ как можно быстрее признать «Спутник V»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна как можно быстрее признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой.
«Действительно, важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. Нам нужно как можно быстрее получить соответствующий сертификат от Всемирной организации здравоохранения, чтобы наша вакцина „Спутник V“ имела возможность более широко распространяться в мире», — цитирует Владимира Путина ТАСС.
Президент РФ подчеркнул, что в вопросе вакцинации от COVID-19 Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения. Глава государства отметил, что такая политика начинает приносить результат.
Путин заявил, что граждане, привитые российскими вакцинами, не должны быть ущемлены в праве передвижения между странами. Он напомнил, что зарубежные исследования показали безопасность и эффективность «Спутника V». Путин выразил надежду, что Красный Крест окажет поддержку в продвижении российских вакцин от COVID-19 на международном уровне.
Ранее ВОЗ сообщила, что направит экспертов на проверку российской вакцины от коронавируса в январе 2022 года. В конце ноября она провела встречу с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Организация запросила дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности «Спутника V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) должна как можно быстрее признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК) Франческо Роккой. «Действительно, важнейшая задача здесь — это вакцинация населения. Нам нужно как можно быстрее получить соответствующий сертификат от Всемирной организации здравоохранения, чтобы наша вакцина „Спутник V“ имела возможность более широко распространяться в мире», — цитирует Владимира Путина ТАСС. Президент РФ подчеркнул, что в вопросе вакцинации от COVID-19 Россия старается идти по пути убеждения, а не принуждения. Глава государства отметил, что такая политика начинает приносить результат. Путин заявил, что граждане, привитые российскими вакцинами, не должны быть ущемлены в праве передвижения между странами. Он напомнил, что зарубежные исследования показали безопасность и эффективность «Спутника V». Путин выразил надежду, что Красный Крест окажет поддержку в продвижении российских вакцин от COVID-19 на международном уровне. Ранее ВОЗ сообщила, что направит экспертов на проверку российской вакцины от коронавируса в январе 2022 года. В конце ноября она провела встречу с представителями Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Организация запросила дополнительные данные о качестве, безопасности и эффективности «Спутника V».