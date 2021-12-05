«Коммерсант»: бывшего вице-президента «ПИКа» освободят из СИЗО

06 декабря 2021 в 04:41 Размер текста - 17 +

Александр Лефель может отправиться под домашний арест из-за признания своей вины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В понедельник суд вероятно отправит под домашний арест бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля. Об этом сообщает «Коммерсант» . «У суда вряд ли найдутся основания для того, чтобы отказать следователю в удовлетворении ходатайства. Уже сегодня подследственный может отправиться домой, где на него наденут электронный браслет», — говорится в статье. Намерение следователя ходатайствовать в Тверском районном суде Москвы об изменении Лефелю меры пресечения с реального ареста на домашний связано с тем, что фигурант признал вину в преступлении и намерен возместить ущерб. Также из ходатайства следует, что удерживать бывшего вице-президента в СИЗО нет необходимости, потому что большинство доказательств по делу собрано, и возможности уничтожить их он не имеет. Ранее URA.RU сообщало о задержании Александра Лефеля. В группе компаний «ПИК» оценили ущерб от деятельности экс-вице-президента в 100 миллионов рублей. Суд арестовал Лефеля до 7 декабря. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В понедельник суд вероятно отправит под домашний арест бывшего вице-президента группы компаний «ПИК» Александра Лефеля. Об этом сообщает «Коммерсант». «У суда вряд ли найдутся основания для того, чтобы отказать следователю в удовлетворении ходатайства. Уже сегодня подследственный может отправиться домой, где на него наденут электронный браслет», — говорится в статье. Намерение следователя ходатайствовать в Тверском районном суде Москвы об изменении Лефелю меры пресечения с реального ареста на домашний связано с тем, что фигурант признал вину в преступлении и намерен возместить ущерб. Также из ходатайства следует, что удерживать бывшего вице-президента в СИЗО нет необходимости, потому что большинство доказательств по делу собрано, и возможности уничтожить их он не имеет. Ранее URA.RU сообщало о задержании Александра Лефеля. В группе компаний «ПИК» оценили ущерб от деятельности экс-вице-президента в 100 миллионов рублей. Суд арестовал Лефеля до 7 декабря.