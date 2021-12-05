Российские ученые нашли способ лечения тяжелого последствия COVID

06 декабря 2021 в 06:41 Размер текста - 17 +

Ученые нашли способ лечить дыхательную недостаточность при COVID-19 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 В России научились лечить дыхательную недостаточность при COVID-19 с помощью ингаляции газовой смеси на основе ксенона. Об этом заявили ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) совместно с коллегами из Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук (НИМЦ РАН). Результаты исследования опубликованы в журнале EXCLI Journal. «В соответствии с возможностью применения кратковременных ингаляций газовой смеси Хе/О2 для купирования острых и хронических стрессовых расстройств мы использовали данную технологию для реабилитации пациентов, переболевших COVID-19», — рассказала заведующая центральной научно-исследовательской лабораторией СибГМУ, профессор РАН Елена Удут, сообщают РИА «Новости». По словам профессора, после проведения таких процедур у пациентов снизились проявления дыхательной недостаточности, заметно увеличился дыхательный объем. Кроме того, при таком методе лечения у больных наблюдалось уменьшение частоты дыхания и сердечных сокращений. Врач добавила, что результаты пульсоксиметрии при таком способе лечения показывают повышение насыщения кислородом артериальной крови. Ученые предположили, что позитивные эффекты от кратковременных ингаляций Хе/О2 газовой смеси могут быть из-за увеличения количества и объема альвеол в легких. Эксперты надеются, что в будущем этот метод станет популярным способом лечения дыхательной недостаточности при постковидных повреждениях легких. Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев подчеркнул, что самым серьезным осложнением при тяжелом лечении COVID является острая дыхательная недостаточность. В таком случае медики используют терапию с меньшей концентрацией газа, то есть применяют метод неинвазивной вентиляции легких, которая не требует введения дыхательной трубки. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В России научились лечить дыхательную недостаточность при COVID-19 с помощью ингаляции газовой смеси на основе ксенона. Об этом заявили ученые Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) совместно с коллегами из Томского национального исследовательского медицинского центра Российской академии наук (НИМЦ РАН). Результаты исследования опубликованы в журнале EXCLI Journal. «В соответствии с возможностью применения кратковременных ингаляций газовой смеси Хе/О2 для купирования острых и хронических стрессовых расстройств мы использовали данную технологию для реабилитации пациентов, переболевших COVID-19», — рассказала заведующая центральной научно-исследовательской лабораторией СибГМУ, профессор РАН Елена Удут, сообщают РИА «Новости». По словам профессора, после проведения таких процедур у пациентов снизились проявления дыхательной недостаточности, заметно увеличился дыхательный объем. Кроме того, при таком методе лечения у больных наблюдалось уменьшение частоты дыхания и сердечных сокращений. Врач добавила, что результаты пульсоксиметрии при таком способе лечения показывают повышение насыщения кислородом артериальной крови. Ученые предположили, что позитивные эффекты от кратковременных ингаляций Хе/О2 газовой смеси могут быть из-за увеличения количества и объема альвеол в легких. Эксперты надеются, что в будущем этот метод станет популярным способом лечения дыхательной недостаточности при постковидных повреждениях легких. Главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев подчеркнул, что самым серьезным осложнением при тяжелом лечении COVID является острая дыхательная недостаточность. В таком случае медики используют терапию с меньшей концентрацией газа, то есть применяют метод неинвазивной вентиляции легких, которая не требует введения дыхательной трубки.