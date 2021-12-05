ВОЗ раскрыла неожиданные данные о смертности от «Омикрона»

06 декабря 2021 в 08:14 Размер текста - 17 +

Пока неизвестно, вызывает ли «Омикрон» более тяжелое течение болезни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что не обнаружили ни одной смерти от нового штамма коронавируса «Омикрон». Организации понадобится еще несколько недель, чтобы определить степень заразности этого варианта вируса. «Никто не умер от нового супермутанта „Омикрон“, несмотря на то, что этот штамм был обнаружен в 38 странах. Могут потребоваться недели, чтобы определить, насколько заразен этот вариант, вызывает ли он более тяжелое заболевание и насколько эффективны против него лекарства и вакцины», — передает Daily Mail данные ВОЗ. Директор программы организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что они сейчас будут изучать эти аспекты. В организации не исключают, что «Омикрон» может вытеснить другие штаммы, пишет RT. Новый штамм нашли в ЮАР. В России ввели двухнедельный карантин для приезжающих из Южной Африки и соседних стран. Уже девять россиян заболели после поездки в ЮАР. Этот штамм может быть полезен, потому что у него небольшая летальность, сообщили URA.RU профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов и вирусолог Анатолий Альтштейн. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Во всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что не обнаружили ни одной смерти от нового штамма коронавируса «Омикрон». Организации понадобится еще несколько недель, чтобы определить степень заразности этого варианта вируса. «Никто не умер от нового супермутанта „Омикрон“, несмотря на то, что этот штамм был обнаружен в 38 странах. Могут потребоваться недели, чтобы определить, насколько заразен этот вариант, вызывает ли он более тяжелое заболевание и насколько эффективны против него лекарства и вакцины», — передает Daily Mail данные ВОЗ. Директор программы организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что они сейчас будут изучать эти аспекты. В организации не исключают, что «Омикрон» может вытеснить другие штаммы, пишет RT. Новый штамм нашли в ЮАР. В России ввели двухнедельный карантин для приезжающих из Южной Африки и соседних стран. Уже девять россиян заболели после поездки в ЮАР. Этот штамм может быть полезен, потому что у него небольшая летальность, сообщили URA.RU профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов и вирусолог Анатолий Альтштейн.