Растет число россиян, заразившихся коронавирусом в ЮАР

Специалисты выясняют, каким штаммом заразились россияне, вернувшиеся из ЮАР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У девяти россиян, вернувшихся из Южно-Африканской Республики (ЮАР), тест на коронавирус оказался положительным. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Всех зараженных госпитализировали.

«Среди лиц, прибывших из ЮАР, положительный ПЦР-тест на коронавирус выявлен уже у девяти граждан России. Все они госпитализированы, находятся под медицинским наблюдением», — сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Ранее россиян, прибывших из ЮАР рейсом через Эфиопию, разместили в обсерваторе на двухнедельный карантин. Они ежедневно проходят ПЦР-тестирование на коронавирус. Всего на борту находились 58 человек. Сейчас специалисты Роспотребнадзора устанавливают, каким штаммом COVID-19 заразились россияне, прибывшие из ЮАР.

До этого коронавирус обнаружили у двух граждан РФ, вернувшихся из Южной Африки. Там был обнаружен новый штамм COVID-19, который получил название «Омикрон». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что данная мутация может вызывать повторные заражения COVID у ранее переболевших. Также организация предупредила, что существующие вакцины малоэффективны против «Омикрона». О создании препарата от нового штамма коронавируса уже объявили компании Moderna и Johnson&Johnson. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что разработка российской вакцины от «Омикрона» займет не более десяти дней.