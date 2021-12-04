Вирусолог заявил о полезности нового штамма «Омикрон». «Никакой коронавирус нам не будет страшен»

04 декабря 2021 в 15:17 Размер текста - 17 +

Опасность штамма «омикрон» еще не доказана, отмечают вирусологи Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Штамм «Омикрон» является наиболее мутирующим по сравнению с другими существующими вариантами COVID-19, однако он может оказаться полезен, так как на данный момент у него небольшая летальность. Об этом URA.RU рассказали профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов и вирусолог, доктор медицинских наук, Анатолий Альтштейн. «Данных о том, что „Омикрон“ вызывает тяжелые заболевания, пока нет. Но это пока не окончательно. Известны только несколько случаев, когда разом заражались десятки людей. То есть он обладает довольно высокой заразностью. Возможно, если мы понаблюдаем за развитием ситуации, то потом пошире распахнем двери, чтобы побольше „Омикрона“ к нам пришло. Возможно, он окажется значительно легче „дельты“. Он будет заражать людей, мы будем иметь легкие заболевания, и никакой коронавирус нам уже не будет страшен. Но пока мы не знаем, будет ли „Омикрон“ иммунизировать против других вариантов», — рассказал в беседе с URA.RU Альштейн. Как отметил Алексей Аграновский, разница между «дельтой» и «Омикроном» в большом количестве замен аминокислот в белках, кодируемых в геноме этого вируса. То есть разница в большом количестве мутаций. «Всего мутаций около 50. В 32, в белке шипа, другие аминокислоты. Так много никогда не было. Но никто пока не доказал, что „Омикрон“ — это опасный штамм. За ним надо внимательно следить, но по нынешним данным, он не опаснее „дельты“», — рассказал URA.RU Аграновский. Вирусолог отметил, что штамм «Омикрон» неизбежно проникнет в Россию, но пока не ясно, сможет ли он вытеснить «дельту». «В ближайший месяц будет ясно, насколько он конкурентоспособен и потеснит ли он „дельту“», — отметил Аграновский. По словам вирусолога, по одной из версий штамм «Омикрон» возник в результате мутации британского штамма. «Вирус в течение нескольких месяцев находился в организме, и мутации постепенно накапливались. Это случайный процесс», — заключил Аграновский. Сергей Нетесов также отметил, что большая патогенность опасность варианта «Омикрон» еще не доказана. «На данный момент выявлено всего около 100 больных. Основные отличия этого варианта от „дельты“ четко покажет только будущее. Прошло пока что недостаточно времени, чтобы оценить, какими будут реальные отличия варианта „Омикрон“», — подчеркнул вирусолог. По заключению ВОЗ новый вариант вызывает озабоченность ввиду того, что в Южной Африке он начал быстро вытеснять все циркулирующие до него варианты. Вирусолог отметил, что России все-таки стоило хотя бы на несколько недель закрыть авиасообщение с теми странами, где был обнаружен «Омикрон». «Вот Израиль вообще закрыл все границы. Они решили перестраховаться, перекрыть на пару недель границы, пока не разберутся, что это за вариант, как интенсивно он передается, какая у него патогенность», — заключил Нетесов. Новый штамм коронавируса «Омикрон» был обнаружен в Южной Африке 25 ноября. Россия ввела 14-дневный карантин для всех, кто приезжает из ЮАР и соседних стран. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Штамм «Омикрон» является наиболее мутирующим по сравнению с другими существующими вариантами COVID-19, однако он может оказаться полезен, так как на данный момент у него небольшая летальность. Об этом URA.RU рассказали профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов и вирусолог, доктор медицинских наук, Анатолий Альтштейн. «Данных о том, что „Омикрон“ вызывает тяжелые заболевания, пока нет. Но это пока не окончательно. Известны только несколько случаев, когда разом заражались десятки людей. То есть он обладает довольно высокой заразностью. Возможно, если мы понаблюдаем за развитием ситуации, то потом пошире распахнем двери, чтобы побольше „Омикрона“ к нам пришло. Возможно, он окажется значительно легче „дельты“. Он будет заражать людей, мы будем иметь легкие заболевания, и никакой коронавирус нам уже не будет страшен. Но пока мы не знаем, будет ли „Омикрон“ иммунизировать против других вариантов», — рассказал в беседе с URA.RU Альштейн. Как отметил Алексей Аграновский, разница между «дельтой» и «Омикроном» в большом количестве замен аминокислот в белках, кодируемых в геноме этого вируса. То есть разница в большом количестве мутаций. «Всего мутаций около 50. В 32, в белке шипа, другие аминокислоты. Так много никогда не было. Но никто пока не доказал, что „Омикрон“ — это опасный штамм. За ним надо внимательно следить, но по нынешним данным, он не опаснее „дельты“», — рассказал URA.RU Аграновский. Вирусолог отметил, что штамм «Омикрон» неизбежно проникнет в Россию, но пока не ясно, сможет ли он вытеснить «дельту». «В ближайший месяц будет ясно, насколько он конкурентоспособен и потеснит ли он „дельту“», — отметил Аграновский. По словам вирусолога, по одной из версий штамм «Омикрон» возник в результате мутации британского штамма. «Вирус в течение нескольких месяцев находился в организме, и мутации постепенно накапливались. Это случайный процесс», — заключил Аграновский. Сергей Нетесов также отметил, что большая патогенность опасность варианта «Омикрон» еще не доказана. «На данный момент выявлено всего около 100 больных. Основные отличия этого варианта от „дельты“ четко покажет только будущее. Прошло пока что недостаточно времени, чтобы оценить, какими будут реальные отличия варианта „Омикрон“», — подчеркнул вирусолог. По заключению ВОЗ новый вариант вызывает озабоченность ввиду того, что в Южной Африке он начал быстро вытеснять все циркулирующие до него варианты. Вирусолог отметил, что России все-таки стоило хотя бы на несколько недель закрыть авиасообщение с теми странами, где был обнаружен «Омикрон». «Вот Израиль вообще закрыл все границы. Они решили перестраховаться, перекрыть на пару недель границы, пока не разберутся, что это за вариант, как интенсивно он передается, какая у него патогенность», — заключил Нетесов. Новый штамм коронавируса «Омикрон» был обнаружен в Южной Африке 25 ноября. Россия ввела 14-дневный карантин для всех, кто приезжает из ЮАР и соседних стран.