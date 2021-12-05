Челябинские активисты просят не возвращать памятник Ленину

Активисты считают, что памятник Ленину для города не представляет никакой культурной ценности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Миассе (Челябинская область) активисты «Гражданского патруля» просят не возвращать памятник Ленину на прежнее место. Соответствующее заявление они опубликовали в социальных сетях.

«Самое лучшее, что можно сделать для площади Труда — пригнать бульдозер и снести все „благоустройство“, что есть на площади, и делать все с самого начала. Да, и памятник тоже. Его, конечно, нужно отреставрировать и поместить в музей или убрать подальше с глаз», — написали в группе «Гражданский Патруль | Миасс» в социальной сети «ВКонтакте».

Активисты добавили, что никакой культурной ценности памятник на этой площади не представляет. Они считают, что Ленин и все, что окружает площадь, относятся к разным эпохам, разным стилям и разной идеологии.

Ранее памятник сняли с постамента, чтобы провести его проверку. По ее итогам будет принято решение о реставрации памятника или его полной замене.