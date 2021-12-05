Верховный суд поддержал коммунистов ХМАО в тяжбе с мэрией

06 декабря 2021 в 18:26 Размер текста - 17 +

Верховный суд признал отказ властей согласовать митинг незаконным Фото: Владимир Андреев © URA.RU Верховный Суд России признал действия властей Нижневартовска (ХМАО), запретивших проведение митинга летом прошлого года, не соответствующими Конституции страны. Об этом URA.RU рассказал лидер нижневартовских коммунистов Дмитрий Хрипунов, предоставив копию решения Верховного Суда РФ «КПРФ Нижневартовска в Верховном суде отстояло конституционное право вартовчан собираться мирно и без оружия. Верховный суд признал незаконным отказ комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории города Нижневартовска», — добавил Хрипунов. Спорный митинг коммунисты хотели провести в 2020 году. Они планировали собрать более 500 человек возле учебного заведения (менее чем в 50 метрах). В мэрии им, основываясь на законе ХМАО, отказали. Коммунисты пошли в суд, но все инстанции — от горсуда до Седьмого кассационного суда — вставали на сторону мэрии, несмотря на то что власти, отказав в проведении митинга, не предложили иное место для собрания. «Три инстанции признавали нашу правоту по этому вопросу, а четкой регламентации, обязывающей мэрию предоставить альтернативу, нет. После окончательного решения ВС РФ администрация города будет руководствоваться новыми правилами и предлагать альтернативные места для сбора граждан», — рассказали в мэрии. В думу ХМАО, где принят окружной закон, на который ссылаются в мэрии, оправлен запрос с просьбой объяснить, будут ли после решения ВС вноситься изменения в окружное законодательство. На момент публикации новости ответ из думы не поступил. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Верховный Суд России признал действия властей Нижневартовска (ХМАО), запретивших проведение митинга летом прошлого года, не соответствующими Конституции страны. Об этом URA.RU рассказал лидер нижневартовских коммунистов Дмитрий Хрипунов, предоставив копию решения Верховного Суда РФ «КПРФ Нижневартовска в Верховном суде отстояло конституционное право вартовчан собираться мирно и без оружия. Верховный суд признал незаконным отказ комиссии по рассмотрению уведомлений о проведении публичных мероприятий на территории города Нижневартовска», — добавил Хрипунов. Спорный митинг коммунисты хотели провести в 2020 году. Они планировали собрать более 500 человек возле учебного заведения (менее чем в 50 метрах). В мэрии им, основываясь на законе ХМАО, отказали. Коммунисты пошли в суд, но все инстанции — от горсуда до Седьмого кассационного суда — вставали на сторону мэрии, несмотря на то что власти, отказав в проведении митинга, не предложили иное место для собрания. «Три инстанции признавали нашу правоту по этому вопросу, а четкой регламентации, обязывающей мэрию предоставить альтернативу, нет. После окончательного решения ВС РФ администрация города будет руководствоваться новыми правилами и предлагать альтернативные места для сбора граждан», — рассказали в мэрии. В думу ХМАО, где принят окружной закон, на который ссылаются в мэрии, оправлен запрос с просьбой объяснить, будут ли после решения ВС вноситься изменения в окружное законодательство. На момент публикации новости ответ из думы не поступил.