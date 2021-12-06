В свердловское правительство назначен офицер ФСБ

Денис Лякишев стал советником свердловского вице-губернатора Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Советником свердловского вице-губернатора Олега Чемезова назначен экс-сотрудник ФСБ, уроженец Кургана Денис Лякишев. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к областному правительству, и подтвердил сам Лякишев. На новом посту он будет курировать вопросы внутренней политики.

«Советником Чемезова стал бывший офицер ФСБ Лякишев. Он работает с ноября», — поделился собеседник во власти. Лякишев заявил агентству, что к новой должности приступил еще месяц назад. «Я оказываю консультативную помощь в решении определенных вопросов», — подтвердил он.

Другой советник Чемезова — выходец из тюменской политики Кирилл Харитонов — с 6 декабря перешел на новую должность. Его назначили замглавы свердловского департамента информполитики. Чемезов в разговоре с URA.RU уточнил, что Лякишев не занял ставку Харитонова, а работает на отдельной должности: «У них разные компетенции и были разные задачи».

Лякишев родился в Кургане в семье военнослужащего. С 1995 по 2010 годы работал в органах государственной безопасности, на оперативных, аналитических и руководящих должностях. В одно время Лякишев возглавлял департамент по взаимодействию с силовиками аппарата полпреда президента России в УрФО. Позднее он перебрался во Владимирскую область, где до ноября 2020-го руководил департаментом региональной политики.