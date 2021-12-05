05 декабря 2021
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03 декабря 2021

В Челябинском зоопарке умер лев

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты городской думы в Челябинском зоопарке. Челябинск, хищник, лев ричард
Ричи был одним из самых любимых питомцев (фото из архива) Фото:

В зоопарке Челябинска умер лев Ричард. Недавно ему исполнилось 20 лет. По словам сотрудников, ветеринары до последнего пытались спасти величественное животное.

«Совсем недавно Ричи исполнилось 20 лет. За последние два года здоровье льва сильно пошатнулось, и многие месяцы ветеринары делали все возможное, чтобы его поддержать. Но у кошек не девять жизней. Ричи не стало 5 декабря», — сообщили в зоопарке.

Сотрудники зоопарка отмечают, что весь коллектив скорбит о смерти льва. По мнению тех, кто знал Ричи, без любимого царя зверей Челябинский зоопарк не будет прежним.

Это не первая потеря животных в городском зоопарке за последнее время. Отравление бурых медведей Степана и Маши ветеринары зафиксировали 23 сентября. В итоге оба зверя погибли.

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В зоопарке Челябинска умер лев Ричард. Недавно ему исполнилось 20 лет. По словам сотрудников, ветеринары до последнего пытались спасти величественное животное. «Совсем недавно Ричи исполнилось 20 лет. За последние два года здоровье льва сильно пошатнулось, и многие месяцы ветеринары делали все возможное, чтобы его поддержать. Но у кошек не девять жизней. Ричи не стало 5 декабря», — сообщили в зоопарке. Сотрудники зоопарка отмечают, что весь коллектив скорбит о смерти льва. По мнению тех, кто знал Ричи, без любимого царя зверей Челябинский зоопарк не будет прежним. Это не первая потеря животных в городском зоопарке за последнее время. Отравление бурых медведей Степана и Маши ветеринары зафиксировали 23 сентября. В итоге оба зверя погибли.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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