05 декабря 2021
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02 декабря 2021

Заключенных самой страшной пермской колонии накормят соседи

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, тюрьма, исправительная колония, ИК, тюремная столовая, прием пищи, место заключения, еда, зэки, обед, кусок хлеба
Осужденных будут кормить борщом, харчо и другими блюдами (архивное фото) Фото:

В Пермском крае пожизненно осужденных, отбывающих наказание в колонии ИК №2, более известной, как «Белый лебедь», накормят осужденные расположенной по соседству ИК-1 строгого режима. Госконтракт на поставку продуктов питания заключили начальники исправительных учреждений Виктор Хомко и Роман Кошелев.

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«Заказчик: ИК-2 ОУХД (особые условия хозяйственной деятельности, „Белый лебедь“) ГУФСИН России по Пермскому краю. Поставщик: ИК-1 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю. Наименование товара: готовые блюда на основе мяса; цена за единицу — 50 рублей», — говорится в контракте, максимальную цену которого стороны определили в 156 тысяч рублей.

За эти деньги, согласно техзаданию, пожизненно осужденных будут кормить супом с фрикадельками, борщом, супом-лапшой, харчо, рассольником и другими блюдами. В контракте прописано, что блюда не должны повторяться более двух раз в неделю. Ранее URA.RU рассказывало, что осужденным в Прикамье к Новому году предложат икру, мидии и свежие ананасы.

Колония «Белый лебедь» расположена в городе Соликамск. В ней содержатся особо опасные преступники: участники преступных группировок, террористы, серийные убийцы. Так, в ней отбывал наказание один из чеченских полевых командиров Салман Радуев, который скончался в ИК-2 в 2002 году. В этой же колонии содержится Дмитрий Виноградов, известный как «русский Брейвик» и «аптечный стрелок». В 2012 году Виноградов расстрелял шесть человек в одной из аптечных сетей.

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В Пермском крае пожизненно осужденных, отбывающих наказание в колонии ИК №2, более известной, как «Белый лебедь», накормят осужденные расположенной по соседству ИК-1 строгого режима. Госконтракт на поставку продуктов питания заключили начальники исправительных учреждений Виктор Хомко и Роман Кошелев. «Заказчик: ИК-2 ОУХД (особые условия хозяйственной деятельности, „Белый лебедь“) ГУФСИН России по Пермскому краю. Поставщик: ИК-1 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю. Наименование товара: готовые блюда на основе мяса; цена за единицу — 50 рублей», — говорится в контракте, максимальную цену которого стороны определили в 156 тысяч рублей. За эти деньги, согласно техзаданию, пожизненно осужденных будут кормить супом с фрикадельками, борщом, супом-лапшой, харчо, рассольником и другими блюдами. В контракте прописано, что блюда не должны повторяться более двух раз в неделю. Ранее URA.RU рассказывало, что осужденным в Прикамье к Новому году предложат икру, мидии и свежие ананасы. Колония «Белый лебедь» расположена в городе Соликамск. В ней содержатся особо опасные преступники: участники преступных группировок, террористы, серийные убийцы. Так, в ней отбывал наказание один из чеченских полевых командиров Салман Радуев, который скончался в ИК-2 в 2002 году. В этой же колонии содержится Дмитрий Виноградов, известный как «русский Брейвик» и «аптечный стрелок». В 2012 году Виноградов расстрелял шесть человек в одной из аптечных сетей.
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